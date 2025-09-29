Панацеи для Киева нет: в Кремле отреагировали на планы поставить ВСУ «Томагавки»

В Кремле слышали заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника Кита Келлога о возможных поставках украинской армии ракет Tomahawk и анализируют их. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, его процитировало РИА «Новости» .

«Нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах. Для киевского режима нет волшебного оружия», — добавил он.

Тем не менее Песков назвал такие заявления очень серьезными.

Газета Wall Street Journal сообщала, что предварительное согласие на поставку «Томагавков» Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН. При этом американский президент не взял на себя никаких обязательств и не подписывал документов.