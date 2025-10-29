Украине крышка. Что стало причиной дикой паники на Банковой?
Россия значительно увеличила выпуск новых типов баллистических ракет для оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Снаряды модернизированного образца поступают в боевые части массово, что вызвало тревогу в Киеве, заявили аналитики издания Military Watch Magazine.
Редакция ссылается на данные из независимых источников. Некоторую часть информации предоставили журналу источники из Киева.
Согласно этим инсайдам, российская оборонная промышленность перешла на масштабное производство модернизированных боеприпасов для системы «Искандер-М».
Российские заводы уже выпускают сразу несколько вариантов ракет с различными типами боевых частей — и один из вариантов, по тем же данным, закупается в больших партиях. Это может означать, что у расчетов «Искандера» появляется куда более широкий набор задач и целей.
Что известно о новых ракетах
За последние месяцы, утверждают источники Military Watch Magazine, в программу серийного производства добавили как минимум семь вариантов тактической ракеты 9M723.
Новые модификации отличаются типом боевой части — фугасные осколочно-фугасные, кассетные и специальные варианты с измененной схемой детонации и фрагментации.
Особенно часто в отчетах фигурирует вариант 9М723-1Ф2: именно его, по некоторым данным, заказали в сотнях экземпляров. Всего в боевые части Минобороны планирует направить почти тысячу единиц таких ракет — по крайней мере, так считают в Киеве.
В публикации отмечается, что модернизированная схема подрыва и разлета осколков делает ее особенно эффективной при ударах по площадям.
К чему готовят Украину?
Разработка и массовый выпуск разных модификаций позволяет «Искандеру» действовать гораздо гибче. Ракета с модернизированной схемой фрагментации эффективнее против широких зонных целей и укрепленных позиций.
Кассетный вариант удобен для поражения скоплений техники и живой силы, специализированные боеголовки решают узкие тактические задачи. Чем больше типов — тем больше вариантов ответов на конкретные потребности на линии соприкосновения.
Также сообщается о разработке ракеты 9М723-1Ф4 с улучшенной фугасной боеголовкой, которая способна поражать укрепленные позиции и технику.
Минимальный заказ пришелся на вариант 9М723-1Ф, но каждая из них оснащена проникающей боевой частью, предназначенной для разрушения объектов под защитой. Проще говоря, речь идет об уничтожителе бункеров.
Мощность «Искандеров»
Каждая батарея «Искандеров» способна нести широкий арсенал ракет и быстро менять задачи на огневой позиции. Уже имеющиеся доказательства использования «Искандера» показывают, что эти комплексы способны поражать как военные объекты, так и инфраструктурные цели на глубине.
Появление новых типов боеголовок повышает вероятность того, что российские расчеты смогут действовать более прицельно и с большей разрушительной эффективностью.
В Military Watch Magazine полагают, что всего дна бригада способна одновременно выпустить до 50 ракет. Это позволяет гибко использовать разные типы боеприпасов в зависимости от цели.
Успех России
Military Watch Magazine утверждает, что российская оборонная промышленность сумела перевести выпуск ракет для комплекса «Искандер-М» на значительно повышенные темпы, поставки в 2023 году превышали показатели всех предыдущих лет в несколько раз.
«Искандер-М», добавляет издание, постоянно используется для поражения широкого спектра приоритетных целей.
Беспилотники неоднократно визуально фиксировали последствия таких ударов, подтверждая уничтожение дефицитных украинских ЗРК Patriot.
Этими комплексами также наносились удары по позициям западных подразделений, оказывавших поддержку Украине, по ключевой железнодорожной инфраструктуре, по боевой авиации и по стартовым площадкам для беспилотников.