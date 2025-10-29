Украине крышка. Что стало причиной дикой паники на Банковой?

Россия значительно увеличила выпуск новых типов баллистических ракет для оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Снаряды модернизированного образца поступают в боевые части массово, что вызвало тревогу в Киеве, заявили аналитики издания Military Watch Magazine .

Редакция ссылается на данные из независимых источников. Некоторую часть информации предоставили журналу источники из Киева.

Согласно этим инсайдам, российская оборонная промышленность перешла на масштабное производство модернизированных боеприпасов для системы «Искандер-М».

Российские заводы уже выпускают сразу несколько вариантов ракет с различными типами боевых частей — и один из вариантов, по тем же данным, закупается в больших партиях. Это может означать, что у расчетов «Искандера» появляется куда более широкий набор задач и целей.

Что известно о новых ракетах

За последние месяцы, утверждают источники Military Watch Magazine, в программу серийного производства добавили как минимум семь вариантов тактической ракеты 9M723.

Новые модификации отличаются типом боевой части — фугасные осколочно-фугасные, кассетные и специальные варианты с измененной схемой детонации и фрагментации.

Особенно часто в отчетах фигурирует вариант 9М723-1Ф2: именно его, по некоторым данным, заказали в сотнях экземпляров. Всего в боевые части Минобороны планирует направить почти тысячу единиц таких ракет — по крайней мере, так считают в Киеве.

В публикации отмечается, что модернизированная схема подрыва и разлета осколков делает ее особенно эффективной при ударах по площадям.