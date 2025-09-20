ВС России ударом «Искандера» уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ под Черниговом

Ракетный комплекс «Искандер» российской армии уничтожил позицию зенитного комплекса С-300 ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Расчет ОТРК „Искандер“ ВС России нанес ракетный удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300ПС ВСУ в населенном пункте Прогресс в Черниговской области», — отметили в оборонном ведомстве.

Российские бойцы уничтожили радиолокационную станцию РПН, две пусковые установки, кабину боевого управления и два автомобиля.

На месте, где раньше стояла система С-300ПС, произошла вторичная детонация и возгорание. Прибыла эвакуационная группа ВСУ.

Ранее российские военные уничтожили с помощью ОТРК «Искандер-М» площадку для запуска беспилотников ВСУ к западу от Краматорска. В ходе атаки армия уничтожила до 25 дронов «Лютый», а также узел управления БПЛА, пять автомобилей и до 20 украинских боевиков.