Штурмовые группы российских войск посеяли панику в Сумской области, что заставило украинские медиа публиковать встревоженные заметки. Похоже, приказ президента России Владимира Путина застал власти Украины врасплох — десантники освободили южную часть Беловод и готовятся двигаться дальше, рассказал в Telegram-канале военкор Дмитрий Кулько.

Жесткое наступление «северян» на Беловоды Как сообщил военный корреспондент, бойцы 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, уссурийские десантники, успешно выбили украинские силы из Беловодов. За последние недели здесь уничтожили более 200 украинских бойцов, немецкий танк Leopard, несколько бронемашин и десятки автомобилей. Особенно значимым стало поражение восьми пунктов управления беспилотниками, регулярно атакующих приграничные российские районы. Плацдарм для броска Уже сейчас, по данным военкора, буферная зона в Сумской области растянулась на восемь километров. Кроме того, в Беловодах теперь сформируется еще один мощный плацдарм — отсюда легко сделать бросок на Юнаковку, знаменитый укрепрайон ВСУ. Именно здесь украинские войска устроили логистический хаб. Отсюда вооружения и боеприпасы поступали в курскую группировку Украины, которую вытеснили из российского региона.

Фото: РИА «Новости»

Украина признала успех России Глава Сумской администрации Григоров публично признал продвижение российских войск на этой территории, как сообщали украинские СМИ. Притом чиновник говорил не только о Беловодах — по его информации, Россия освободила населенные пункты Новенькое, Веселовка и Басовка. Григоров в том же сообщении рассказал, что украинские власти не знают, какие границы Россия решит установить для своей буферной зоны. Говорил он и о «боевых действиях» в окрестностях сел Водолаги, Владимировки, Константиновки и Кондратовки. Удар по элите ВСУ в Сумской области О крупных потерях ВСУ в Сумской области пишет и российский Telegram-канал «Северный ветер». По данным этого издания, неподалеку от села Ободы войска России ликвидировали группу украинских военных на мобильной технике. Утверждается, что речь идет о расхваливаемой первой мотоциклетной роте 425 ОШП. То же издание сообщает о дефиците личного состава и техники среди военных инженеров Украины. Такие подразделения власти вынуждены перебрасывать из Одесской области в Сумскую.

Фото: РИА «Новости»

ВСУ жертвует женщинами Украинские власти, полагают российские военкоры, запаниковали. В отчаянной попытке заткнуть бреши в своих рядах ВСУ пошли на крайние меры, начав мобилизацию женщин-заключенных для штурмовых подразделений. Источник в российских силовых ведомствах рассказал изданию «Свободная пресса», что призывать женщин из тюрем — единственный выход для ВСУ. Мужчины-заключенные уже отказываются подписывать контракты. Любопытные новости из Сум Автор материала в «Свободной прессе» утверждает, что до Сум российским войскам осталось всего 25 километров. По его данным, в этом городе царит атмосфера паники, а цены на жилье взлетели до до астрономических 40 тысяч гривен (80 тысяч рублей). Это вызвано страхом украинских военных ночевать в казармах, регулярно подвергающихся атакам дронов, а также притоком пожилых людей, ожидающих освобождения города и, как следствие, улучшения условий жизни.

Фото: РИА «Новости»

Боевой приказ Владимира Путина В четверг, 22 мая, российский президент Владимир Путин распорядился создать буферную зону на границе с Украиной. Она защитит Курскую, Белгородскую и Брянскую области от атак. Задачу уже начали выполнять российские войска, в Сумской области против них выступил нацбатальон, признанный в России террористическим. Позднее заместитель председателя совета безопасности Медведев предупредил, что буферная зона может занять и почти всю Украину. Военный эксперт Михайлов в беседе с 360.ru предположил, что в будущем такая зона может войти в состав России.