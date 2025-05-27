Украина сдала Сумы? Приказ Путина заставил Киев паниковать
Военкор Кулько: российские штурмовики подняли флаг в Сумской области
Штурмовые группы российских войск посеяли панику в Сумской области, что заставило украинские медиа публиковать встревоженные заметки. Похоже, приказ президента России Владимира Путина застал власти Украины врасплох — десантники освободили южную часть Беловод и готовятся двигаться дальше, рассказал в Telegram-канале военкор Дмитрий Кулько.
Жесткое наступление «северян» на Беловоды
Как сообщил военный корреспондент, бойцы 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, уссурийские десантники, успешно выбили украинские силы из Беловодов.
За последние недели здесь уничтожили более 200 украинских бойцов, немецкий танк Leopard, несколько бронемашин и десятки автомобилей.
Особенно значимым стало поражение восьми пунктов управления беспилотниками, регулярно атакующих приграничные российские районы.
Плацдарм для броска
Уже сейчас, по данным военкора, буферная зона в Сумской области растянулась на восемь километров. Кроме того, в Беловодах теперь сформируется еще один мощный плацдарм — отсюда легко сделать бросок на Юнаковку, знаменитый укрепрайон ВСУ.
Именно здесь украинские войска устроили логистический хаб. Отсюда вооружения и боеприпасы поступали в курскую группировку Украины, которую вытеснили из российского региона.
Украина признала успех России
Глава Сумской администрации Григоров публично признал продвижение российских войск на этой территории, как сообщали украинские СМИ. Притом чиновник говорил не только о Беловодах — по его информации, Россия освободила населенные пункты Новенькое, Веселовка и Басовка.
Григоров в том же сообщении рассказал, что украинские власти не знают, какие границы Россия решит установить для своей буферной зоны. Говорил он и о «боевых действиях» в окрестностях сел Водолаги, Владимировки, Константиновки и Кондратовки.
Удар по элите ВСУ в Сумской области
О крупных потерях ВСУ в Сумской области пишет и российский Telegram-канал «Северный ветер». По данным этого издания, неподалеку от села Ободы войска России ликвидировали группу украинских военных на мобильной технике. Утверждается, что речь идет о расхваливаемой первой мотоциклетной роте 425 ОШП.
То же издание сообщает о дефиците личного состава и техники среди военных инженеров Украины. Такие подразделения власти вынуждены перебрасывать из Одесской области в Сумскую.
ВСУ жертвует женщинами
Украинские власти, полагают российские военкоры, запаниковали. В отчаянной попытке заткнуть бреши в своих рядах ВСУ пошли на крайние меры, начав мобилизацию женщин-заключенных для штурмовых подразделений.
Источник в российских силовых ведомствах рассказал изданию «Свободная пресса», что призывать женщин из тюрем — единственный выход для ВСУ. Мужчины-заключенные уже отказываются подписывать контракты.
Любопытные новости из Сум
Автор материала в «Свободной прессе» утверждает, что до Сум российским войскам осталось всего 25 километров. По его данным, в этом городе царит атмосфера паники, а цены на жилье взлетели до до астрономических 40 тысяч гривен (80 тысяч рублей).
Это вызвано страхом украинских военных ночевать в казармах, регулярно подвергающихся атакам дронов, а также притоком пожилых людей, ожидающих освобождения города и, как следствие, улучшения условий жизни.
Боевой приказ Владимира Путина
В четверг, 22 мая, российский президент Владимир Путин распорядился создать буферную зону на границе с Украиной. Она защитит Курскую, Белгородскую и Брянскую области от атак. Задачу уже начали выполнять российские войска, в Сумской области против них выступил нацбатальон, признанный в России террористическим.
Позднее заместитель председателя совета безопасности Медведев предупредил, что буферная зона может занять и почти всю Украину. Военный эксперт Михайлов в беседе с 360.ru предположил, что в будущем такая зона может войти в состав России.