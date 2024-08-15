Украина раскрыла планы на Курскую область. О чем размечтались в Киеве?

Военный эксперт Орлов объяснил вброс Киева о «зоне безопасности»

Фото: РИА «Новости»

На Украине заявили о планах создать «зону безопасности» в Курской области. По словам вице-премьера Ирины Верещук, сейчас в правительстве республики изучают возможность «проведения гуманитарных операций» силами ВСУ. Какую цель преследуют в Киеве, делая подобные вбросы, разбирался 360.ru

Заявления Украины о «зоне безопасности»

О планах Киева создать так называемую зону безопасности в Курской области заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук.

Целью, по ее словам, является «защита» приграничных областей Украины, в частности всего приграничья Сумщины.

«Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины», — утверждала она.

Eugen Kotenko
Фото: Eugen Kotenko/Global Look Press

Также министр объявила о том, что украинские силы собираются провести «гуманитарные операции», открыть «гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц» и привлечь международные организации.

«Проводится соответствующая подготовка», — добавила вице-премьер.

Днем ранее о создании «буферной зоны» в Курской области также рассуждал глава украинского МВД Игорь Клименко.

Зачем в Киеве заговорили о «зоне безопасности»

Рассуждения украинских высокопоставленных лиц о так называемой зоне безопасности или «буферной зоне» в Курской области в первую очередь преследуют цель раскачать эту тему и получить широкий резонанс в западных СМИ, отметил объяснил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

«Очевидно, что это нужно для того, чтобы создать какую-то громкую тему, не более того. Это характерно для киевского режима в принципе — неважно, как обстоят дела у ВСУ в действительности, им важна информационная поддержка, то, как это представят СМИ на Западе. Именно это для них имеет первостепенное значение», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Также Орлов напомнил о заявлении президента России касательно ситуации в Курской области.

Фото: РИА «Новости»

В минувший понедельник Владимир Путин обозначил главную задачу российских военных в этом регионе. И она состоит в том, чтобы выбить противника с территориины и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы.

Тогда же глава государства подчеркивал, что после нападения ВСУ на Курскую область и ее мирных жителей о переговорах по прекращению конфликта не может быть и речи.

О каких переговорах может идти речь с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще говорить?

Владимир Путин

«Наш президент уже все сказал, враг будет разбит, никаких переговоров с этим режимом быть не может. Российские бойцы уничтожали, уничтожают и будут уничтожать противника. И на этом пути ничего не изменится», — констатировал Орлов.

При этом, по мнению эксперта, на первом этапе атаки ВСУ на Курскую область могло показаться, что у противника действительно есть какой-то план и он намерен его реализовать. Однако теперь стало очевидно, что если у них и были какие-то планы, то все «схлопнулись и пошли не туда».

Фото: РИА «Новости»

«Сейчас они сами не знают, что им делать с этим вторжением в Курскую область. На мой взгляд, теперь они попытаются это как-то дальше информационно раскачать. При этом сил у них не так много, но выйти оттуда они не могут, ведь на Западе это явно не оценят», — пояснил собеседник 360.ru.

Отдельно Орлов обратил внимание на то, что ситуация в области никак не сказалась на продвижении российских сил в зоне СВО, чего нельзя сказать о противнике.

«Сказать, что они как-то сильно нас „раздергали“ по линии боевого соприкосновения нельзя, да, какие-то силы мы перебросили, но это не оголило других участков, что подтверждается позитивным движением, в частности, на Донецком направлении, в районе Часова Яра. Мы продвигаемся, а противник постоянно теряет населенные пункты», — добавил специалист.

По прогнозу Орлова, следующая неделя, вероятно, может стать решающей для выдавливания ВСУ с территории российского региона.

Украина раскрыла планы на Курскую область. О чем размечтались в Киеве?

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