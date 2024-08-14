В США испугались контрудара России за Курскую область

FP: в США боятся, что атака на Курскую область подвела Украину под контрудар РФ

Неясность целей атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область заставила чиновников в США беспокоиться об уязвимости киевского режима перед возможным контрударом ВС России. Об этом сообщил журнал Foreign Policy.

«Недостаток ясности в отношении оперативных целей Киева в Курской области вызвал среди нынешних и бывших американских чиновников беспокойство о том, что Украина может оказаться уязвимой перед контрударом России», — отметили в статье.

В Пентагоне накануне заявили, что не знают, с какой целью ВСУ атаковали Курскую область. В США отметили, что президент Украины Владимир Зеленский не предупреждал Белый дом о вторжении на российские территории.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что после атаки на Курскую область исключается возможность переговоров с украинскими властями о мирном урегулировании.