Рогов: ВСУ отступили с потерями после неудачных атак в Запорожской области

ВСУ несколько раз атаковали российские позиции на Васильевском направлении в Запорожской области, но все их попытки провались. Украинские военные, понесшие большие потери, отступили. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Никакого прорыва ВСУ на Васильевском направлении, взятия Лугового и окружения самой Васильевки, о чем разгоняют фейки украинские информационные помойки, нет», — сказал он.

Рогов объяснил, что это просто вброс противника. По его словам, украинские боевики попытались несколько раз контратаковать, но получили отпор.

Российские военные не допустили прорыва оборонительной линии и украинские боевики отступили на исходные позиции, причем понесли существенные потери. Все атаки ВСУ на этом направлении захлебнулись.

Несколько дней назад украинские боевики обстреляли города Бердянск и Токмак в Запорожской области, но российские военные успешно сбили все вражеские ракеты.