Возможный ввод войск Эстонии на Украину: причины, опровержения, подробности | 360°

Эксклюзив 14 мая 2024, 22:12 «Тыловое обеспечение» или каратели. Украину предупредили о последствиях еврооккупации Блогер «Голос Мордора»: Украина желает жестокой и кровавой европейской оккупации РИА «Новости»

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Прибалтика рвется в бой — Эстония планирует ввести свои войска на Украину, за ней подтянутся Литва и Латвия. Они планируют разместить на западе страны военных для «тылового обеспечения», которые на деле окажутся карательными отрядами. Чем для Украины обернется европейская оккупация, специально для Telegram-канала 360.ru рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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На «бабий бунт» карателей хватит

Вот только вчера появилось некое заявление эстонского правительства, что страна может ввести свой контингент на запад Украины для «тылового обеспечения». А уже сегодня эстонский министр обороны это заявление опровергает. Суток не прошло. И это показывает то, в каком состоянии находятся сейчас западники в связи с последними новостями с Украины.

И я бы больше доверял первому заявлению из Эстонии, а не опровержению министра обороны. Скорее всего, какой-то эстонский контингент уже готовится. И не только эстонский. Латвийцы с литовцами в стороне тоже не останутся. Им прикажут, и они побегут как миленькие. И тут важно лишь разъяснить, что же это будет за «тыловое обеспечение».

На самом деле эстонцы, литовцы и латвийцы будут заниматься на Украине привычным делом — тем, чем уже занимались их формирования во время Великой Отечественной — полицейскими и карательными функциями. Много солдат в этих странах набрать невозможно физически, но вот для того, чтобы гоняться за украинскими мужиками, чтобы отправить их в мясорубку, карателей хватит.

Все равно сопротивляться уже никто не сможет, так как мало кто и останется. Собственную полицию и военкомов Украина тоже бросит на затыкание дыр, и останутся только те мужики, которые хорошо прятались, да женщины со стариками. И вот с бабьим бунтом прибалтийские легионеры справятся легко, если понадобится.

Самая настоящая оккупация

Но какая жестокая ирония европейской судьбы! Запад Украины, откуда и пошел весь этот украинский нацизм, откуда отправляли отряды на майдан и карателей в Донбасс во имя европейской мечты, разумеется, сам окажется в лапах карателей. Пусть и не самого высокого сорта, но все же европейских. Это будет самая настоящая оккупация, достаточно жестокая и кровавая. Но, как мне кажется, западенцы это вполне заслужили.

Конечно, в итоге оккупантов выкинут, но щирые обожатели Бандеры по полной откушают того счастья, которое в обилии дарили жителям оккупированного Донбасса, которых и за людей не считали. А, может быть, после прибалтов придет польский пан, и тогда все станет еще веселее. Бойтесь своих желаний. Особенно если они европейские.