Эстония опровергла планы по отправке войск на Украину | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 14:01 Эстония опровергла планы по отправке войск на Украину Глава Минобороны Эстонии Певкур: страна не будет отправлять военных на Украину IMAGO/Antti Aimo-Koivisto / Global Look Press

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Ни на национальном уровне, ни на уровне Евросоюза Эстония не рассматривает возможность отправки национальных войск на Украину. Об этом в интервью ERR заявил министр обороны республики Ханно Певкур.

По его словам, в правительстве никто не обсуждал отправку войск на Украину. Когда Франция выступила с подобной инициативой, в кулуарах поднимали соответствующий вопрос. Однако разговоры остались на уровне идеи, так как никто из союзников не понимает, что это изменит, пояснил министр обороны Эстонии.

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«Первоначально важно отправить на Украину боеприпасы и другую технику. Также мы можем провести обучение в Польше, которая находится очень близко к Украине», — подчеркнул он.

Накануне стало известно, что советник президента Эстонии по вопросам безопасности Мадис Ролл в интервью Breaking Defence заявил о планах правительства рассмотреть возможность отправки войск на Украину. По его словам, бойцов могут перебросить якобы для тылового обеспечения ВСУ.