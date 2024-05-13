Эстония решила помочь ВСУ войсками тылового обеспечения | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 19:54 Эстония решила помочь ВСУ войсками тылового обеспечения Советник президента Ролл: Эстония рассмотрит вариант отправки войск на Украину РИА «Новости»

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Правительство Эстонии решило рассмотреть возможность отправки войск на Украину для тылового обеспечения ВСУ. Об этом Breaking Defence заявил советник президента по вопросам безопасности Мадис Ролл.

По его словам, этот план может быть принят для того, чтобы высвободить силы украинской армии от небоевых задач.

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При этом Ролл указал, что Эстония предпочла бы сделать любой такой шаг в рамках полномасштабной миссии НАТО, чтобы «продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость».

Он также не исключил, что страны альянса, выступающие против этого, со временем изменят свое мнение.

Ранее войска НАТО начали в Эстонии учения Swift Response под руководством Великобритании с перспективой возможного отражения якобы существующей угрозы со стороны России.