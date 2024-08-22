Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman, получает не только огромную любовь публики, но и баснословные гонорары за свои выступления. В Оренбурге за патриотичные песни молодого человека в День города планируют заплатить 16 миллионов рублей из бюджета. Цифра ошарашила депутата Нину Останину, в интервью 360.ru она назвала подобные траты неуместными, особенно в период, когда область еще не оправилась от последствий весеннего паводка.

«Вчера я направила обращение губернатору Оренбургской области Денису Паслеру», — рассказала она. Цинизм по отношению к пострадавшим Депутат пояснила, что из СМИ, а потом уже и публикации руководителя фракции КПРФ в Оренбургском городском Совете Дениса Батурина она узнала, что Ярославу Дронову за выступление выделили 16 миллионов рублей в качестве гонорара. Батурин провел опрос, где 97% респондентов выступили категорически против того, чтобы платить такие деньги певцу.

Оренбург и Орск очень пострадал от последствий от наводнения. Они не ликвидированы до сегодняшнего дня. Зима наступит быстро, а кое-кто еще не решил вопрос ни ремонта, ни получения средств на него. Даже разовые выплаты еще не все получили! В таких условиях отдавать 16 миллионов рублей за празднование Дня города не просто неуместно и излишне, это очень цинично по отношению к пострадавшим. Нина Останина

Неадекватно выкладывать такие суммы за исполнение пусть и патриотичных песен в условиях спецоперации, когда люди собирают деньги на дроны и обмундирование для военных. «Это, мне кажется, чрезвычайно расточительно. Патриотизм проявляется не только в содержании и смыслах песен, но и в отношении к людям», — возмутилась народная избранница.

Фото: РИА «Новости»

Выход из ситуации Останина поделилась своей историей. Долгое время она представляла в Госдуме Кемеровскую область, где любили с масштабом отмечать День шахтера. Город занимался обустройством площадок для праздника, но приглашение творческих коллективов брали на себя крупные угольные компании. Они даже соревновались друг с другом, чей артист будет круче. «Я прекрасно помню День шахтера, когда пригласили Дмитрия Хворостовского, который благотворительный концерт тогда устроил на центральной площади. Шел ливень, но шахтеры сидели, накрывшись дождевичками два часа, и никто не ушел», — поделилась Останина. Она посоветовала губернатору Паслеру по похожему пути: обратиться к частному бизнесу. Как отметила депутат, регион богатый, в нем много компаний. «Я думаю, что не отказались бы заплатить певцу Ярославу Дронову сумму, которую там запросили его коммерческие директоры», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

А не спеть ли благотворительно? Останина призналась, что от своих подписчиков получила много вопросов на тему того, а не хочет ли сам Дронов дать благотворительный концерт и направить деньги тем, кто пострадал от паводка.

Поэтому подготовила еще и обращение к Ярославу Дронову. Возможно, он сам не знает, что его коммерческий директор вот такую высокую финансовую планку поставил и что деньги из городского бюджета идут. Нина Останина

В запросе Останина попросила Дронова обратить внимание, что деньги — не частные. И попросила певца все же подумать о том, чтобы провести благотворительный концерт.

Фото: РИА «Новости»

Ранее в Госдуме задумались о том, чтобы включить песни Shaman’а в школьную программу. Круглый стол по этому вопросу проведут в сентябре.