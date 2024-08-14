Круглый стол о включении песен Shaman в школьную программу пройдет в ГД в сентябре

Депутат Колунов: включение песен Shaman в школьную программу обсудят в сентябре

Круглый стол по вопросу включения песен Shaman и Олега Газманова в школьную программу пройдет в Госдуме в сентябре. Подробностями организации мероприятия в комментарии 360.ru поделился депутат Сергей Колунов.

«Мы уже получили поддержку идеи включить патриотические песни современных исполнителей в школьную программу со стороны Минпросвещения», — напомнил парламентарий.

Теперь, по его словам, широкие обсуждения с представителями родительского и учительского сообществ проведут на базе профильных комитетов нижней палаты парламента. В них также примут участие российские артисты.

«Мы обязательно пригласим на круглый стол Олега Газманова, Ярослава Дронова, Николая Расторгуева. Он пройдет в сентябре», — подчеркнул Колунов.

Ранее цели инициативы и ее значение для подрастающего поколения в колонке для 360.ru оценил писатель Платон Беседин.

«Молодым людям в школах нужны свои герои, несомненно. И герои эти должны быть патриотичны: они должны уметь созидать и любить Родину. Это не просто нормально — это единственно правильно», — указал публицист.