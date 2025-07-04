Целились в инфраструктуру. Что известно об атаке украинских БПЛА на Сергиев Посад

Утром 4 июля беспилотники ВСУ атаковали Сергиев Посад. Обломки одного из дронов обрушились на электроподстанцию, в результате чего без света остались тысячи местных жителей. Есть и другие последствия — как минимум два человека получили травмы. Все, что известно о случившемся к этому часу, — в материале 360.ru.

Сколько человек пострадали при атаке БПЛА на Сергиев Посад Четыре украинских беспилотника рухнули на территорию Сергиево-Посадского округа ранним утром, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. Пострадали как минимум два человека: 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и лишился трех зубов, а у 40-летнего местного жителя образовалась открытая рана шеи и ушиб грудной клетки. Обоим потребовалась госпитализация. По словам Воробьева, их состояние оцениваются как средней тяжести. Угрозы жизни нет. «На всех местах падения дронов продолжают работать оперативные службы», — отметил губернатор. Помимо этого, порядка 50 тысяч человек временно лишились электроэнергии. Фрагменты дрона ВСУ повредили здание электрической подстанции в микрорайоне Звездочка, после чего начался мощный пожар, сообщил Telegram-канал «Говорит Москва».

Фото: глава Сергиева Посада Оксана Ероханова / Telegram

Еще несколько подстанций отключили в целях безопасности, написала глава Сергиева Посада Оксана Ероханова. «Без электроэнергии микрорайоны Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский, наполовину Ферма. Несколько объектов ЖКХ, социальные учреждения, многоквартирные дома», — сообщила она. Для подключения объектов к электроэнергии на место доставили генераторы. Перед восстановлением работы подстанций необходимо было сначала потушить пожар. Повреждения также получили расположенные рядом с местом происшествия жилые дома. В них ударной волной выбило стекла. Ероханова призвала жителей города сохранять спокойствие и не подходить к окнам, а также не фотографировать работу ПВО.

Фото: председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов / Telegram

Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Уже в 09:15 по московскому времени пресс-служба регионального управления «Россетей» объявила о восстановлении электроснабжения части потребителей. «Специалисты восстановили электроснабжение в микрорайонах Воробьевка, Птицеград, Клементьевский поселок, деревне Афанасово. Работы продолжаются», — добавили в компании. Целились в инфраструктуру По словам местных жителей, дроны летели со стороны деревень Воронино и Слотино. Люди признаются, что напуганы, но стараются держать себя в руках. «Ночью были жуткие звуки взрывов. Мы остались без света и без связи. Видели огромный столб черного дыма и огня, поднимающийся от подстанции. Сейчас повсюду полиция, все оцеплено», — рассказала 360.ru одна из жительница Сергиева Посада.

На подъезде к зоне, куда попали беспилотники, образовалась очередь из машин. На эту территорию пока не пускают даже жителей, дома которых попали за оцепление. «Еду с работы, но домой попасть не могу. С шести утра стою здесь, дальше не пускают», — поделился стоявший в пробке горожанин. По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, противник преследовал вполне определенную цель — устрашение населения. «Целились конкретно в инфраструктуру. Очевидно, что задача киевского режима — запугать нас», — написал парламентарий в Telegram-канале.