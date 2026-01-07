Небесная кара «Изделия 9К515». Как «Торнадо-С» создает огненный ад на 12 целях одним нажатием кнопки

Москва сорвала покровы с «оружия возмездия» и в Киеве дернулись словно от звона похоронного колокола. Пока НАТО тешило себя иллюзиями о превосходстве, Россия хладнокровно вывела на поле боя хищника нового поколения. Стальной кулак «Изделия 9К515» обещает противнику пылающий ад — но что же напугало Украину до панического крика?

Как Россия ковала реактивный топор В далеких 1920-х в ленинградской Газодинамической лаборатории разработали первые твердотопливные ракеты. Позже эстафету подхватил Георгий Лангемак и легендарный РНИИ, создав к 1938 году прототипы тех самых «Катюш». Комплекс генералы критиковали — до 14 июля 1941 года, когда капитан Иван Флеров и его экспериментальная батарея поставили точку в спорах, за считанные секунды превратив железнодорожный узел Орша с нацистами в пылающее месиво. К концу Великой Отечественной войны СССР выпустил более 10 000 таких установок, которые немцы в ужасе называли «Органом Сталина» (Stalinorgel).

Фото: РИА «Новости»

Главней всего «погода в доме»? Послевоенная эпоха превратила Тулу в мировую столицу оружейников. Под руководством великого Владимира Рогожина здесь создали легендарный 122-миллиметровый «Град». Затем последовали мощный «Ураган» с дальностью залпа до 35 километров. В 1989 году на вооружение приняли титанический «Смерч» калибра 300 миллиметров. «Смерч» стал первой системой в мире с коррекцией траектории, что позволило бить на 70–90 километров с поразительной кучностью. По огневой мощи один «Смерч» равнялся 20-ти установкам «Град». За счет гигантской массы залпа (12 ракет по 800 килограммов каждая с боевой частью 80 килограммов), эта установка накрывала площадь в 67 гектаров. Западные аналитики поговаривали, что Россия решила «управлять погодой» — многие обратили внимание на схожие названия РСЗО: «Град», «Ураган», «Смерч». На тот момент в НАТО еще не знали, что «погодные эксперименты» российские мастера только начали.

Фото: РИА «Новости»

Рождение легенды: как разрабатывали «Торнадо» Создание семейства «Торнадо» стало российским ответом на вызовы новых конфликтов XXI века. Старые советские системы строились для того, чтобы засыпать железом целые гектары, но новое время требовало хирургической точности. Проект стартовал в начале 2000-х. Плодом измышлений мастеров стала система 9К515 «Торнадо‑С», испытания которой шли до 2015 года. В 2016 году РСЗО приняли на вооружение. Комплекс сразу же стал элитным инструментом российских артиллеристов. Помимо тяжелой 300-миллиметровой системы 9К515, семейство включает и 122-миллиметовую РСЗО 9К51М «Торнадо‑Г» — глубоко модернизированный «Град» на шасси КамАЗ. Появились в разработке и мобильные версии РСЗО. Например, 9А52-4 на базе КамАЗа с шестью трубами, показанный в 2007 году. Вскоре в строй вступит и проект «Сарма» — облегченная высокомобильная установка на шасси КамАЗ-63501.

Фото: РИА «Новости»

Как устроен РСЗО «Торнадо-С» «Торнадо-С» — сложнейший механизм, где мощное шасси МАЗ-543М с колесной формулой 8×8 служит лишь носителем для «цифрового мозга». Боевая машина 9А54 полностью автономна, ее экипажу из трех человек больше не нужно бегать с буссолью и картами. На крыше бронированной кабины красуется антенна ГЛОНАСС, обеспечивающая связь со спутниками для мгновенной привязки к местности. Сердце системы — не только 12 пусковых труб, но и автоматизированная система наведения огня (АСНУО), которая позволяет получать цели от штабов или беспилотников в режиме реального времени. Пока одна машина ведет огонь, транспортно-заряжающая система 9Т255 с краном грузоподъемностью 850 килограммов уже готовит свежий боекомплект из 12 ракет, на перезарядку которых уходит всего 18–20 минут. Вся работа координируется мобильным пунктом управления «Виварий», который превращает дивизион в единый организм. Каждая ракета управляется блоком 9Б706, это миниатюрный компьютер с инерциальной системой и чипами спутниковой коррекции.

Фото: РИА «Новости»

Характеристики РСЗО «Торнадо-С» «Торнадо-С», махина весом более 43 тонн, летает по шоссе со скоростью 60 километров в час благодаря 525-сильному дизелю, а ее запас хода в 850 километров позволяет совершать марши через целые области. Но главное — то, что происходит после нажатия кнопки «Пуск». Длинная рука системы теперь дотягивается до отметок в 120 километров, а по некоторым данным, перспективные снаряды смогут бить и на все 200. Точность системы поражает воображение: отклонение от цели составляет ничтожные 0,3%, что на максимальной дистанции выливается в погрешность всего 5–15 метров. Полный залп из 12 ракет уходит в небо за 33–38 секунд, после чего установка может буквально испариться с позиции менее чем за минуту. Это критически важно в современном конфликте, где вражеские радары засекают пуск мгновенно. Мощь одного залпа способна впечатлить любого: он накрывает площадь более 60 гектар, что эквивалентно 12 футбольным полям или целому военному городку. При этом машина обладает феноменальной проходимостью — она не боится бродов глубиной более метра и легко перемахивает через препятствия высотой 0,78 метра.

Фото: РИА «Новости»

Арсенал «Торнадо»: снаряды на любой вкус Одно из главных преимуществ «Торнадо‑С» — универсальность боеприпасов. Неуправляемые реактивные снаряды калибра 300 миллиметров для «Торнадо‑С» охватывают весь спектр целей: Осколочно-фугасные кассетные;

Самоприцеливающиеся противотанковые;

Противопехотные мины с засевкой по площади;

Кумулятивно-осколочные;

Термобарические;

Высокоэксплозивные осколочные (ракета 9М528 с моноблочной фугасной частью для разрушения укреплений);

Зажигательные;

Противопехотные осколочные (ракеты 9М529, 9М531);

Противотанковые ударного действия (ракета 9М533, поражающая бронетехнику сверху кассетой самонаводящихся боеприпасов). «Торнадо‑С» способна накрыть практически любые виды целей — от скоплений пехоты до бронетанковых колонн, от аэродромов до узлов связи. Многие из этих снарядов были унаследованы от «Смерча», но часть получила модернизированную начинку, улучшившую дальность или надежность срабатывания. Управляемые же ракеты выводят РСЗО на новый технологический уровень. «Торнадо‑С» способна применять и нетипичные «боеприпасы». В арсенале имеется даже снаряд 9М534, который на самом деле запускает беспилотник-разведчик.

Фото: РИА «Новости» 1/2 Фото: РИА «Новости» 2/2

Реактивный револьвер Уникальность «Торнадо-С» в том, что эта система фактически превратилась в «многозарядный Искандер». Она стерла грань между РСЗО и оперативно-тактическими ракетами. Ключевые преимущества системы: Индивидуальное наведение: каждая из 12 ракет в одном залпе может получить свои координаты. Вы можете нажать на кнопку и уничтожить 12 разных целей одновременно.

Невероятная точность: эффективность огня выросла в 15–20 раз по сравнению со старыми системами. Теперь не нужно засыпать гектары железом — достаточно одного точного попадания.

Живучесть: благодаря времени сворачивания в 60 секунд, машина уезжает с позиции до того, как чужие снаряды упадут в точку пуска.

Экономичность: возможность использовать как сверхдорогие «умные» ракеты, так и простые неуправляемые снаряды делает «Торнадо-С» универсальным инструментом Кроме того, благодаря спутниковой навигации и цифровым системам, эффективность огня выросла в 15–20 раз по сравнению со старым «Смерчем».

Фото: РИА «Новости»

Что лучше «Торнадо-С» или HIMARS Дуэль «Торнадо-С» и американского M142 HIMARS можно назвать столкновением двух философий. И технически американец проигрывает российскому хищнику по всем статьям. HIMARS — это только шесть легких ракет калибра 227 миллиметров с дальностью до 80–90 километров. «Торнадо-С» выставляет против них 12 ракет калибра 300 миллиметров, которые летят на 200 километров и несут в два с лишним раза больше взрывчатки. Преимущество в дальнобойности позволяет выбивать HIMARS прямо с позиций. Американская установка хороша для тактики «выстрелил и убежал», но «Торнадо-С» может залпом накрыть такую площадь, что бежать будет просто некуда. Некоторые западные аналитики считают, что всего один залп 12-ю ракетами «Торнадо» по силе сравним с тактическим ядерным ударом, только без радиации.

Фото: РИА «Новости»

Как «Торнадо-С» применяют на СВО В зоне СВО «Торнадо-С» стал настоящей «длинной рукой» командования. Первые официальные отчеты об ударах по объектам появились еще в марте 2022 года, и с тех пор география применения только растет. В ноябре 2022 года Минобороны показало на видео работу РСЗО «Торнадо-С» в зоне СВО.

В 2023 году то же РСЗО использовали для поражения военной техники ВСУ на станции Балаклея. Здесь сгорел целый вагон с боеприпасами.

Весной 2024 года российские военные при помощи РСЗО «Торнадо-С» сожгли HIMARS под Харьковом. Фиксировалось и уничтожение гаубиц М777 именно расчетами 300-миллиметровых систем.

В августе 2024 года расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил колонну техники ВСУ в Курской области.

Кроме того, установки успешно «разбирают» вражеские ПВО, включая радары систем Patriot, и уничтожают штабы в глубоком тылу.

В конце 2025 года сообщалось о массовых ударах по энергетическим узлам и военным базам, где РСЗО работали синхронно с крылатыми ракетами, перегружая любую защиту.