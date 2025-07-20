ВСУ толкают к наступлению. Трамп решился на провокацию ради скорого мира?

Первые страницы западных СМИ запестрели новостями о президенте США, который в разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал переломить ход вооруженного конфликта и перейти в наступление. В Белом доме тут же заверили, что слова Дональда Трампа вырвали из контекста — и самом деле он лишь интересовался способностями Украины и ни к чему не призывал. Есть ли действительно у ВСУ шансы на прорыв и на каких участках это может произойти, разбирался 360.ru.

Вопрос Трампа о наступлении — информационная война или провокация? О якобы прозвучавших призывах Трампа к Украине перейти от обороны к наступлению сообщила американская The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Источник газеты заявил, что в телефонной беседе глава Соединенных Штатов обратил внимание Зеленского на то, что с нынешней стратегией ему не изменить ход конфликта. Политолог и журналист Юрий Светов усомнился в том, что американский лидер действительно произносил эти слова. Ничем не подтвержденные публикации могли стать очередным элементом информационной войны. «Развернута мощная кампания, чтобы война Байдена окончательно стала войной Трампа. И нынешнего президента Соединенных Штатов втягивают в это как могут», — сказал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Эксперт предположил, что, скорее всего, Трамп интересовался у главы киевского режима Владимира Зеленского, есть ли наступление в планах. Для рекомендаций в этом направлении Трамп слишком осторожный человек. По мнению политолога Евгения Михайлова, если президент Соединенных Штатов и допустил такие намеки в беседе с Зеленским, то с вполне определенной целью — спровоцировать Украину на действия, которые помогут ускорить мирное урегулирование. «Мне кажется, Трамп хочет, чтобы ВСУ окончательно выдохлись своими попытками контрнаступления и быстрее пришли к тем мирным договоренностям, которые могут устраивать США», — предположил он в беседе с 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Ожесточенное сопротивление ВСУ По словам Светова, сейчас ВСУ по-прежнему пытаются вызвать в России недовольство властью, наращивая количество атак с помощью беспилотников. Дроны практически ежедневно перехватывают над Курской, Белгородской, Брянской, Московской областями и другими регионами. «Задача одна — возбудить в нашей стране негодование, недовольство властью, чтобы у народа появились требования скорее закончить спецоперацию», — сказал журналист. Но все-таки он не исключил попыток прорыва ВСУ в Курской и Белгородской областях. В пользу этого говорит желание Зеленского продемонстрировать хоть какие-то результаты Европе, на которую США переложили ответственность по обеспечению Украины оружием. «Третье направление — это, конечно, Крым, особенно в разгар летнего сезона, когда там отдыхает множество россиян. Наверняка будут провокации и атаки беспилотников», — допустил Светов. По его мнению, капитулировать украинцы не собираются. ВС России приходится сталкиваться с весьма ожесточенным сопротивлением, преодолеть которое получается не везде.

Силы и оружие у ВСУ есть. Полноценное контрнаступление с их стороны вряд ли возможно, однако попытки прорыва на определенных участках вполне могут быть. Юрий Светов политолог

Среди направлений, где это может произойти, Светов назвал Часов Яр в ДНР, Константинов в Сумской области, Покровск и Купянск, где бои идут довольно долго. По словам собеседника 360.ru, от иллюзий о том, что спецоперация может завершиться в 2025 году, лучше избавиться. «Нам еще предстоит очень жестокая борьба за то, чтобы решить задачи СВО. <…> Как минимум год. Поскольку Трамп все больше превращается в Байдена, в этом году не закончим», — заявил политолог.

Фото: РИА «Новости»

У Украины нет шансов И все же переломить ситуацию существенным образом у ВСУ не выйдет, выразил уверенность Евгений Михайлов. По его словам, российские бойцы продолжают успешное наступление. «Где-то пока идет подготовка к наступлению, а где-то наши уже реально наступают. Мы уже зацепились за южную окраину Покровска, готовимся к освобождению Запорожской области и ДНР. Так что шансов в ВСУ никаких нет, на мой взгляд», — заключил он.