В США рассказали о призывах Трампа к Зеленскому ударить по Москве

FT: Трамп призвал Зеленского ударить по Москве и Санкт-Петербургу

Во время недавней беседы американский лидер Дональд Трамп якобы призвал украинского президента Владимира Зеленского нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу. Об этом заявили авторы газеты Financial Times.

«Владимир, вы можете ударить по Москве? <...> Вы можете также ударить по Санкт-Петербургу?» — такие слова, как утверждают источники издания, прозвучали в разговоре со стороны Трампа.

По информации FT, тем самым глава Соединенных Штатов хочет вынудить Россию сесть за стол переговоров.

Ранее стало известно, что в Кремле усомнились в правдивости публикаций американских СМИ о призывах Трампа к Зеленскому. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, материалы могут оказаться фейками.