Соскин предрек провал Украины на фронте после того, как Трамп кинул Зеленского

Украина оказалась в катастрофическом положении из-за отсутствия оружия и денег. Таким мнением поделился бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Времени нет. Украина находится полном цейтноте: у Украины уже оружия практически нет, денег нет. <…> То есть, фактически, это уже катастрофа. Это полная катастрофа», — предупредил он.

По его словам, обещания лидеров Запада о скорых поставках вооружения Киеву — просто пустые заявления, ведь в них нет никакой конкретики. Но даже если станет известно, что именно войдет в пакет военной помощи, ВСУ не смогут изменить ситуацию на поле боя, так как доставка западного оружия займет слишком много времени.

Соскин также отметил, что президент США Дональд Трамп успешно снял с себя ответственность за поддержку Украины и перебросил ее на Евросоюз. Проще говоря, «очень мощно кинул» украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам Соскина, сейчас «все влипли по полной программе».

Ранее в Германии заявили, что Трамп хотел бы срыва российской инициативы по урегулированию украинского кризиса.