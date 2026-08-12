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Теракт против мирных жителей. Что известно об атаке ВСУ на Новороссийск 12 августа

Фото: РИА «Новости»

Ночью на 12 августа Краснодарский край пережил массированную атаку беспилотников ВСУ. Под удар противника попали гражданские объекты и дома мирных жителей. С самыми тяжелыми последствиями столкнулся Новороссийск: в этом городе погиб восьмилетний ребенок, пострадали еще восемь человек. Все, что известно о случившемся к этому часу, — в материале 360.ru.

Сколько человек погибло и пострадало в Новороссийске

ВСУ атаковали Краснодарский край несколькими сотнями беспилотников, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в «Максе». Удары продолжались всю ночь, противник бил по Новороссийску, Анапе, Геленджику и Темрюкскому району, не жалея гражданские объекты и дома, в которых находились мирные жители.

«К сожалению, в результате этих бесчеловечных и преступных ударов есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети», — написал Кондратьев в 07:21 по московскому времени.

Наиболее трагические последствия обрушились на Новороссийск: жертвой атаки украинских боевиков стал восьмилетний ребенок.

Новороссийск пережил страшную ночь, отражая бесчеловечную атаку фашистской нечисти. К сожалению, погиб ребенок. Это самая невосполнимая утрата. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким.

Андрей Кравченко

глава города

Ранения получили восемь человек, в числе которых также есть один ребенок. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.

Фото: РИА «Новости»

«В одном из жилых домов Восточного района обломки БПЛА проломили крышу, в результате чего пострадали женщина и шестилетний ребенок. Оба находятся в тяжелом состоянии», — рассказал Кравченко.

Он добавил, что в Приморском и Восточном районах развернули пункты временного размещения, в которых на данный момент находятся порядка 90 человек.

Оперативные службы совместно с представителями администрации приступают к обследованию территорий.

Повреждения инфраструктуры

Массированные удары привели не только к жертвам среди населения, но и к крупным повреждениям гражданской инфраструктуры. По словам главы Новороссийска, фрагменты беспилотников рухнули на 21 жилое здание, включая многоквартирные дома, а также на четыре предприятия.

«Большинство очагов возгорания от падения обломков ликвидированы. Специальные и оперативные службы продолжают работу на местах», — указал Кравченко.

Фото: РИА «Новости»

Из-за повреждения трубопровода холодного водоснабжения после атаки ВСУ в городе временно прекратилась подача воды.

«Специалисты АО „АТЭК“ контролируют ситуацию и готовы оперативно приступить к восстановлению подачи ГВС сразу после возобновления холодного водоснабжения и появления технической возможности для запуска оборудования», — сообщили в Новороссийских теплосетях.

В компании добавили, что со своей стороны предпринимают все необходимые меры, чтобы после восстановления холодного водоснабжения максимально быстро вернуть в дома жителей города и горячую воду.

Последствия по всему Краснодарскому краю

Помимо Новороссийска, пострадали и другие территории Краснодарского края, сообщил Кондратьев.

«В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома. Пострадал один человек. Врачи делали все возможное, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось», — заявил он.

В Анапе обломки беспилотника также повредили жилой дом, пострадали два человека. Госпитализация им не потребовалась.

В Геленджике повреждения получили три частных дома, при этом два человека пострадали. Их доставили в больницу.

Фото: РИА «Новости»

Одной из первых на произошедшее отреагировала родившаяся в Краснодаре главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Хохляцкая атака на мой родной край. Комментариев у меня по-прежнему нет. Просто: кому нужна помощь — пишите», — обратилась она к населению в «Максе».

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обратил внимание на то, что в украинских соцсетях активно публикуют кадры атакованных дронами ВСУ гражданских объектов.

Ни одного фото или видео пораженных военных или околовоенных целей. Нацистское сообщество восхищается убийством мирных жителей и разрушением гражданских объектов. Одним словом, сообщество взращенного неонацизма!

Родион Мирошник

Уголовное дело

В правоохранительных органах атаку украинских боевиков квалифицировали как теракт. После случившегося возбудили уголовное дело, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко в телеграм-канале.

По ее словам, на местах ЧП проводится комплекс следственных действий: ведутся сбор и фиксация доказательств для установления всех обстоятельств.

«Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан», — заключила Петренко.

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