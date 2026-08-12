Теракт против мирных жителей. Что известно об атаке ВСУ на Новороссийск 12 августа

Ночью на 12 августа Краснодарский край пережил массированную атаку беспилотников ВСУ. Под удар противника попали гражданские объекты и дома мирных жителей. С самыми тяжелыми последствиями столкнулся Новороссийск: в этом городе погиб восьмилетний ребенок, пострадали еще восемь человек. Все, что известно о случившемся к этому часу, — в материале 360.ru.

Сколько человек погибло и пострадало в Новороссийске ВСУ атаковали Краснодарский край несколькими сотнями беспилотников, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в «Максе». Удары продолжались всю ночь, противник бил по Новороссийску, Анапе, Геленджику и Темрюкскому району, не жалея гражданские объекты и дома, в которых находились мирные жители. «К сожалению, в результате этих бесчеловечных и преступных ударов есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети», — написал Кондратьев в 07:21 по московскому времени. Наиболее трагические последствия обрушились на Новороссийск: жертвой атаки украинских боевиков стал восьмилетний ребенок.

Новороссийск пережил страшную ночь, отражая бесчеловечную атаку фашистской нечисти. К сожалению, погиб ребенок. Это самая невосполнимая утрата. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Андрей Кравченко глава города

Ранения получили восемь человек, в числе которых также есть один ребенок. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.

Фото: РИА «Новости»

«В одном из жилых домов Восточного района обломки БПЛА проломили крышу, в результате чего пострадали женщина и шестилетний ребенок. Оба находятся в тяжелом состоянии», — рассказал Кравченко. Он добавил, что в Приморском и Восточном районах развернули пункты временного размещения, в которых на данный момент находятся порядка 90 человек. Оперативные службы совместно с представителями администрации приступают к обследованию территорий. Повреждения инфраструктуры Массированные удары привели не только к жертвам среди населения, но и к крупным повреждениям гражданской инфраструктуры. По словам главы Новороссийска, фрагменты беспилотников рухнули на 21 жилое здание, включая многоквартирные дома, а также на четыре предприятия. «Большинство очагов возгорания от падения обломков ликвидированы. Специальные и оперативные службы продолжают работу на местах», — указал Кравченко.

Фото: РИА «Новости»

Из-за повреждения трубопровода холодного водоснабжения после атаки ВСУ в городе временно прекратилась подача воды. «Специалисты АО „АТЭК“ контролируют ситуацию и готовы оперативно приступить к восстановлению подачи ГВС сразу после возобновления холодного водоснабжения и появления технической возможности для запуска оборудования», — сообщили в Новороссийских теплосетях. В компании добавили, что со своей стороны предпринимают все необходимые меры, чтобы после восстановления холодного водоснабжения максимально быстро вернуть в дома жителей города и горячую воду. Последствия по всему Краснодарскому краю Помимо Новороссийска, пострадали и другие территории Краснодарского края, сообщил Кондратьев. «В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома. Пострадал один человек. Врачи делали все возможное, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось», — заявил он. В Анапе обломки беспилотника также повредили жилой дом, пострадали два человека. Госпитализация им не потребовалась. В Геленджике повреждения получили три частных дома, при этом два человека пострадали. Их доставили в больницу.

Фото: РИА «Новости»

Одной из первых на произошедшее отреагировала родившаяся в Краснодаре главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Хохляцкая атака на мой родной край. Комментариев у меня по-прежнему нет. Просто: кому нужна помощь — пишите», — обратилась она к населению в «Максе». Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обратил внимание на то, что в украинских соцсетях активно публикуют кадры атакованных дронами ВСУ гражданских объектов.

Ни одного фото или видео пораженных военных или околовоенных целей. Нацистское сообщество восхищается убийством мирных жителей и разрушением гражданских объектов. Одним словом, сообщество взращенного неонацизма! Родион Мирошник