Теракт против мирных жителей. Что известно об атаке ВСУ на Новороссийск 12 августа
Ночью на 12 августа Краснодарский край пережил массированную атаку беспилотников ВСУ. Под удар противника попали гражданские объекты и дома мирных жителей. С самыми тяжелыми последствиями столкнулся Новороссийск: в этом городе погиб восьмилетний ребенок, пострадали еще восемь человек. Все, что известно о случившемся к этому часу, — в материале 360.ru.
Сколько человек погибло и пострадало в Новороссийске
ВСУ атаковали Краснодарский край несколькими сотнями беспилотников, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в «Максе». Удары продолжались всю ночь, противник бил по Новороссийску, Анапе, Геленджику и Темрюкскому району, не жалея гражданские объекты и дома, в которых находились мирные жители.
«К сожалению, в результате этих бесчеловечных и преступных ударов есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети», — написал Кондратьев в 07:21 по московскому времени.
Наиболее трагические последствия обрушились на Новороссийск: жертвой атаки украинских боевиков стал восьмилетний ребенок.
Новороссийск пережил страшную ночь, отражая бесчеловечную атаку фашистской нечисти. К сожалению, погиб ребенок. Это самая невосполнимая утрата. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким.
Андрей Кравченко
глава города
Ранения получили восемь человек, в числе которых также есть один ребенок. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.
«В одном из жилых домов Восточного района обломки БПЛА проломили крышу, в результате чего пострадали женщина и шестилетний ребенок. Оба находятся в тяжелом состоянии», — рассказал Кравченко.
Он добавил, что в Приморском и Восточном районах развернули пункты временного размещения, в которых на данный момент находятся порядка 90 человек.
Оперативные службы совместно с представителями администрации приступают к обследованию территорий.
Повреждения инфраструктуры
Массированные удары привели не только к жертвам среди населения, но и к крупным повреждениям гражданской инфраструктуры. По словам главы Новороссийска, фрагменты беспилотников рухнули на 21 жилое здание, включая многоквартирные дома, а также на четыре предприятия.
«Большинство очагов возгорания от падения обломков ликвидированы. Специальные и оперативные службы продолжают работу на местах», — указал Кравченко.
Из-за повреждения трубопровода холодного водоснабжения после атаки ВСУ в городе временно прекратилась подача воды.
«Специалисты АО „АТЭК“ контролируют ситуацию и готовы оперативно приступить к восстановлению подачи ГВС сразу после возобновления холодного водоснабжения и появления технической возможности для запуска оборудования», — сообщили в Новороссийских теплосетях.
В компании добавили, что со своей стороны предпринимают все необходимые меры, чтобы после восстановления холодного водоснабжения максимально быстро вернуть в дома жителей города и горячую воду.
Последствия по всему Краснодарскому краю
Помимо Новороссийска, пострадали и другие территории Краснодарского края, сообщил Кондратьев.
«В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома. Пострадал один человек. Врачи делали все возможное, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось», — заявил он.
В Анапе обломки беспилотника также повредили жилой дом, пострадали два человека. Госпитализация им не потребовалась.
В Геленджике повреждения получили три частных дома, при этом два человека пострадали. Их доставили в больницу.
Одной из первых на произошедшее отреагировала родившаяся в Краснодаре главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Хохляцкая атака на мой родной край. Комментариев у меня по-прежнему нет. Просто: кому нужна помощь — пишите», — обратилась она к населению в «Максе».
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обратил внимание на то, что в украинских соцсетях активно публикуют кадры атакованных дронами ВСУ гражданских объектов.
Ни одного фото или видео пораженных военных или околовоенных целей. Нацистское сообщество восхищается убийством мирных жителей и разрушением гражданских объектов. Одним словом, сообщество взращенного неонацизма!
Родион Мирошник
Уголовное дело
В правоохранительных органах атаку украинских боевиков квалифицировали как теракт. После случившегося возбудили уголовное дело, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко в телеграм-канале.
По ее словам, на местах ЧП проводится комплекс следственных действий: ведутся сбор и фиксация доказательств для установления всех обстоятельств.
«Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан», — заключила Петренко.