Фрагменты дронов упали на 21 дом в Краснодарском крае

В Краснодарском крае обломки дронов повредили 21 жилой дом и четыре предприятия, примерно 90 человек временно расселили в ПВР. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в мессенджере «Макс» .

По его словам, ночью несколько сотен дронов ВСУ атаковали гражданские объекты и жилые дома края, есть погибшие и раненые, включая детей.

«В настоящее время известно о падении обломков БПЛА на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на четыре предприятия», — написал он.

Глава региона отметил, что на местах ЧП работают сотрудники оперативных и социальных служб. В ближайшее время сотрудники муниципальной комиссии оценят последствия атаки.

Утром оперштаб Краснодарского края сообщил, что обломки украинских дронов упали на гражданские объекты в Новороссийске и поселке Волна. В результате ЧП пострадали несколько человек.