«Страшно, когда все на глазах». Бузова — о том, как пережила атаку дронов ВСУ в Сочи
В ночь на 3 августа ВСУ снова атаковали российские территории с помощью беспилотников. Большую часть дронов сбили над Черным морем — относительно недалеко от отеля, в котором остановилась прилетевшая в Сочи на гастроли Ольга Бузова. Артистка призналась, что ей было очень страшно. Подробности — в материале 360.ru.
Где была Бузова в момент атаки БПЛА в Сочи
По словам певицы и телеведущей, минувшей ночью она пережила настоящее потрясение. Звезда собственными глазами увидела атаку вражеских дронов из номера отеля, когда поздней ночью собиралась ложиться спать после концерта.
Сначала был грохот, я вышла из номера на балкон, и все произошло очень быстро. Взрыв прямо перед глазами над морем. И началось.
Ольга Бузова
Она отметила, что грохот и сирены звучали по всему Адлеру, а в гостинице, где она остановилась, дали объявление по громкой связи, после чего Ольга спустилась вниз вместе с членами своей команды.
«Три часа без связи и без понимания происходящего. Уже утром прочитала об атаке в новостях. Страшно. Особенно когда все это происходит на твоих глазах», — рассказала Бузова в своем Telegram-канале.
Артистка добавила, что благодарна службам безопасности отеля и российской ПВО за четкую работу.
Что известно об атаке БПЛА в ночь на 3 августа
В ночь со 2 на 3 августа в небе над российскими территориями сбили 93 украинских беспилотника, проинформировала пресс-служба Минобороны. Большую часть из них российские военные перехватили и ликвидировали над Черным морем.
Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале, угроза беспилотной атаки в городе сохранялась на протяжении четырех часов. Ее объявили в 02:15 по московскому времени, а сняли в 06:16.
В Адлерском районе обломки дрона противника рухнули на цистерну с нефтепродуктами, после чего началось возгорание.
К ликвидации горения резервуара с топливом привлекли несколько пожарных расчетов и пожарный поезд. К 16:13 пожар удалось полностью потушить.
«Прибегли к так называемой пенной атаке, чтобы наверняка исключить тление. В процессе были задействованы 90 огнеборцев, выражаю им огромную благодарность за слаженную работу», — подчеркнул Прошунин.
Также, по его словам, снова пострадали постройки в гаражном кооперативе на Авиационной улице. Туда стянули тяжелую технику для разбора завалов.
Глава Сочи напомнил, что снимать на видео работу ПВО и обломки дронов нельзя. Он призвал следить за официальной информацией об атаках с воздуха и следовать правилам безопасности при необходимости: держаться подальше от окон и укрываться в внутри помещений.