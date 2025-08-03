В ночь на 3 августа ВСУ снова атаковали российские территории с помощью беспилотников. Большую часть дронов сбили над Черным морем — относительно недалеко от отеля, в котором остановилась прилетевшая в Сочи на гастроли Ольга Бузова. Артистка призналась, что ей было очень страшно. Подробности — в материале 360.ru.

По словам певицы и телеведущей, минувшей ночью она пережила настоящее потрясение. Звезда собственными глазами увидела атаку вражеских дронов из номера отеля, когда поздней ночью собиралась ложиться спать после концерта.

Сначала был грохот, я вышла из номера на балкон, и все произошло очень быстро. Взрыв прямо перед глазами над морем. И началось.

Она отметила, что грохот и сирены звучали по всему Адлеру, а в гостинице, где она остановилась, дали объявление по громкой связи, после чего Ольга спустилась вниз вместе с членами своей команды.

«Три часа без связи и без понимания происходящего. Уже утром прочитала об атаке в новостях. Страшно. Особенно когда все это происходит на твоих глазах», — рассказала Бузова в своем Telegram-канале.

Артистка добавила, что благодарна службам безопасности отеля и российской ПВО за четкую работу.