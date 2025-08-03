Силы ПВО ночью сбили 93 украинских беспилотника

В течение ночи силы противовоздушной обороны ликвидировали 93 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 60 дронов сбили над акваторией Черного моря, 18 — над Воронежской областью, семь — над Белгородской, три — над Брянской, два — над Курской.

Также по одному БПЛА сбили над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Крымом.

Глава Воронежской области Александр Гусев отмечал, что в результате атаки дронов пострадали четыре человека, также обломки полностью разрушили частный дом.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Адлерском районе Краснодарского края, для ликвидации последствий привлекли 127 человек.