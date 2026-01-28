Starlink усилил «Италмас». Как поумневший дрон-камикадзе стал приговором для Украины

Российские беспилотники «Италмас» начали массово использовать спутниковую связь Starlink. Анализ их полетов показал, что из простых камикадзе с заранее заложенными координатами дроны превратились в высокоточное оружие на ручном управлении. Стабильный канал связи позволяет операторам выбирать высоту, менять маршрут и уточнять цели уже в воздухе, стирая границу между разведкой и ударом в зоне спецоперации.

Как Starlink превратился из помощника ВСУ в угрозу?

Украинские военные заявили о переходе российских дронов на спутниковую связь Starlink еще в середине января, когда в перехваченном системами противовоздушной обороны беспилотнике «Италмас» нашли модуль американской компании. До недавних пор украинские военные сами использовали Starlink для наведения дронов-камикадзе по целям в ближнем российском тылу. Как напомнил телеграм-канал«Военная хроника», под удар управляемых через спутники украинских беспилотников попали аэродром Ейска и подстанции под Мариуполем.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Сейчас ситуация полностью изменилась. Телеграм-канал «Русское оружие» сообщил, что, подключенные к Starlink беспилотники «Италмас» за последние несколько дней появились сразу над рядом районов Украины. Наибольшее внимание они уделили объектам энергетики в Киеве, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Львовской областях. Спутниковая система обеспечила летательным аппаратам устойчивый канал связи, позволяющий наносить точечные удары как по стоящим, так и движущимся объектам. Переход российских беспилотников на Starlink подтвердил и министр обороны Украины Михаил Федоров, потребовавший немедленного принятия мер для минимизации новой угрозы. «Скорость нашей реакции, прогнозирование последующих случаев и должны привести к тому, чтобы мы не допускали проблемы для наших людей, для наших военных», — заявил он. Советник министра Сергей Бескрестнов подчеркнул, что подключенные к Starlink ударные дроны уже долетали до Днепропетровска и способны преодолевать более дальние расстояния за счет топливного двигателя.

Беспилотникам «Италмас» улучшили навигацию

Оснащение российских беспилотников модулями Starlink показало, что не только украинские войска могут использовать гражданскую инфраструктуру для ударов. Об этом 360.ru заявил инженер-конструктор и создатель ударного FVP-дрона «Овод» Андрей Иванов. Он пояснил, что противник ранее использовал спутниковую связь для управления мультироторными дронами, которые атаковали российских бойцов, «Мы делаем все тоже самое и используем глобальную спутниковую группировку Starlink для управления и навигации», — заявил Иванов.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

В гражданской жизни любое морское или воздушное судно для определения своего маршрута использует координаты со спутников, сигналы которых в условиях боевых действий легко заглушить. Поэтому вместо них используют инерциальные навигационные системы (ИНС).

Они бывают трех видов: электронная, самая простая, но быстро накапливающая ошибки, лазерно-оптическая, где формирующаяся за час погрешность составляет до трех десятков метров, и физическая, которую в основном ставят на воздушные и морские суда. «Связь Starlink может использоваться не только как способ передачи данных разведки, но и как основной или дополнительный метод навигации [беспилотника]», — пояснил Иванов. Инженер добавил, что создателей беспилотника «Италмас», компанию ZALA AERO (входит в группу компаний «Калашников») можно только похвалить за использование вражеской техники на службу отечественным войскам.

Грозный дуэт «Италмас» и Starlink — угроза для всей Украины

Российские беспилотные войска используют системы Starlink достаточно давно, но раньше об этом широко не говорили. Гражданские терминалы легко интегрируются в любую беспилотную систему, но работать она станет только на территории Украины, потому что в России эта спутниковая связь недоступна. Об этом 360.ru заявил основатель московского учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев. «Системы терминала Starlink позволяют управлять беспилотниками, как через высокоскоростную линию интернета, через которую через спутник получается картинка очень высокого качества», — заявил он.

Кондратьев подчеркнул, что российские военные устанавливали модули Starlink на беспилотниках самолетного типа, которые не только били в тыл противника, но и собирали данные для разведки.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Естественно, в России эти терминалы не продаются. Их приходится покупать за границей и завозить к нам, чтобы устанавливать в беспилотники. Желающих их продать достаточно, поэтому эта технология для нас остается доступной» — пояснил эксперт. Кондратьев отметил, что само по себе использование Starlink никаких ключевых преимуществ не дает, но система является важной составляющей всего комплекса связи, использующегося в российских беспилотниках. Поэтому в случае отключения системы удары дронами по объектам в глубине украинской территории не прекратятся.

Почему «Италмас» стал невидим для украинских систем обороны?

Производители беспилотника «Италмас» при разработке использовали легкий пластик для формирования скелета летательного аппарата. Он легче металла, что обеспечивает дрону большую дальность полета. Также он дешевле в производстве, устойчив к непогоде и менее заметен для радиолокационных систем. За счет его подключения к терминалам Starlink оператор может управлять беспилотником на предельно малых высотах, чем защищает его от поражения противовоздушных систем обороны. Кроме того, четкая картинка дает оператору возможность не только выбирать цель, но и лучше наводить дрон для удара. Так как Starlink покрывает всю Украину, беспилотники могут пролетать и поражать цели на всей территории.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

«Италмас» стал промежуточным звеном между легким беспилотником «Куб» и тяжелой «Геранью — 2». Он решает задачи, для которых другие БПЛА недостаточны по своей силе или чрезмерно избыточны.

Как отметил Кондратьев, тактика ударов по объектам украинской критической инфраструктуры постоянно меняется и модернизируется, поэтому каждый новый налет для противника становится неожиданным. «Украинские системы противовоздушной обороны, системы обнаружения и предупреждения беспилотных российских атак всегда находятся в позиции отстающего. Наши специалисты придумывают что-то новое, и противнику нужно время, чтобы повысить свою эффективность в ответ на наши инновации», — заявил эксперт. В качестве примера он привел историю с беспилотниками «Герань». Когда они только появились, украинские военные сбивали их с помощью вертолетов и самолетов. Российские военные это учли и повесили на дроны ракеты класса «воздух-воздух». Ситуация изменилась радикально, потому что теперь «Герани» стали охотиться за украинской авиацией. «Поэтому инновации, которые применяются в наших беспилотниках, создают отставание их системам обнаружения и уничтожения, а наши дроны способны пролетать над всей Украиной, а система оповещения всегда срабатывает с опозданием», — подытожил Кондратьев.