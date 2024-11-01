Сегодня 15:52 Другое Черное море. США покусились на конвенцию Монтре, спасающую мир от войны Полковник Баранец: США хотят превратить Черное море в плацдарм для войны с РФ 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Запад захотел превратить Черное море в плацдарм для войны с Россией. Для этого американцы страшно давят на Турцию и хотят использовать внутренние водные пути Европы. Проникновение кораблей США и других стран альянса станет новым витком эскалации, причем не только с Украиной, но и с НАТО.

Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Крыму заявил о стремлении США и их натовских союзников сохранить свое доминирование в Мировом океане. «Вынашивают планы: по расширению военно-морского присутствия в Черном море; по изменению режима черноморских проливов, установленного конвенцией Монтре», — подчеркнул Патрушев. По его словам, американцы хотят усилить военное присутствие в Черном море, изменив режимы прохода кораблей через Босфор и Дарданеллы. Что такое конвенция Монтре Конвенция Монтре скоро отметит свое 90-летие, ее приняли в 1936 году и подписали все черноморские страны. Речь идет о Турции, СССР, Румынии и Болгарии, а также странах, у которых есть выход в средиземноморье. Также это те государства, которые проводили активную политику в регионе: Франция, Великобритания, Греция и Япония, рассказал 360.ru политолог Вадим Сипров. «В мирное время эта конвенция дает право всем странам осуществлять свободное судоходство через проливы. <…> Военный корабль, принадлежащий третьим странам, не входящим в Черноморский бассейн, может находиться на Черном море не более чем на срок 21 сутки», — рассказал эксперт. По его словам, одним из спорных моментов конвенции является проход авианосцев. Дальность боевых самолетов позволяет очень легко действовать из Восточного Средиземноморья и из прибрежных вод Турции. Пролететь пространство Босфор, Мраморное море, Дарданеллы — это дело пяти минут.

Поэтому большого военного смысла в оспаривании пропуска авианосцев сейчас нет, но, тем не менее, американцы заинтересованы в усилении своего военного присутствия в Черноморском бассейне. Это очевидно, под это создается инфраструктура. Поэтому они хотят как можно быстрее пересмотреть этот важный и для России, и для Турции документ. Вадим Сипров политолог

Конвенция Монтре — очень серьезный ограничитель для стран Запада, она не позволяет им оказывать военное давление на Россию. Однако Черноморский бассейн был и остается зоной международной напряженности, подчеркнул специалист.

Фото: Pxhere

Могут ли США и НАТО внести поправки в конвенцию Монтре США и НАТО могут внести правки в документ, но для этого им придется действовать через Организацию Объединенных Наций, рассказал Сипров. «Удастся ли Соединенным Штатам это как-то продавить? Опять же, здесь все зависит от позиции Турции. Если Турция будет против, то и на уровне ООН у Соединенных Штатов вряд ли что-то получится. В крайнем случае, Россия обладает правом вето. Поэтому заблокировать любую американскую инициативу в Организации Объединенных Наций мы можем, воспользовавшись этим правом», — политолог. Он напомнил, что во время принятия конвенции англичане были чрезвычайно заинтересованы в сохранении военного присутствия в Черном море.

Еще со времен Крымской войны британцы были крайне не заинтересованы в том, чтобы российский флот на Черном море укреплялся и вообще существовал. Вадим Сипров политолог

Чьи военные корабли заходили в Черное море на Украине и при чем здесь Крым В 2014 году, после возвращения Крыма в состав России, США использовали свои корабли для разведки в Черном море. Одно из таких военных судов и его радиоэлектронное оборудование вывели из строя с помощью российских систем РЭБ. «После чего часть экипажа этого корабля побежала писать рапорты об увольнении с флота», — заявил Сипров. После тех же событий 2014 года политолог побывал в Севастополе. Местные жители показали ему место, где планировалось построить базу для размещения военнослужащих НАТО, в первую очередь американцев. «Севастопольцы сами прекрасно знали, где у них буквально со дня на день появятся американские военные. При этом строить базу там не нужно. Они могли вполне себе воспользоваться той инфраструктурой, которая перешла под контроль Украины после распада Советского Союза», — добавил эксперт. Он подтвердил, что присутствие военных кораблей в Черном море поспособствовало возвращению Крыма в состав России и началу СВО. С полуостровом у американцев ничего не вышло, поэтому сейчас они взялись за Грузию. «Не было бы счастья, несчастье помогло нам. Случился Майдан, Крым вернулся к родным берегам, а появление американской базы было бы просто неминуемо. <…> Что планируют наши противники? Речь идет в первую очередь о строительстве американских военных баз на черноморском побережье Грузии. Понятно, что сейчас в связи с изменением вектора политики этой республики США обеспокоились дальнейшей судьбой своих планов, которых, как известно, громадье там. В частности, планируется построить полноценную глубоководную военную базу, кстати, неподалеку от границы Абхазии», — заявил политолог.

Фото: Pxhere

Чем грозит изменение конвенции Монтре Доктрина Монтре пока еще сдерживает проникновение боевых кораблей нечерноморских стран во время боевых действий между Россией и Украиной, рассказал 360.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, американцы не раз предлагали Турции отказаться от требований этой доктрины и разрешить свободный доступ в Черное море для военных судов, однако президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган отказался. «Уже давно известно, что США, да и другие страны НАТО пытаются превратить Черное море в поле боевых действий стран НАТО. Вы знаете, что черноморские страны НАТО активно поддерживают эту натовскую политику: это и Румыния и, естественно, Болгария. Исключение составляет пока только Турция, но на нее страшно давят», — отметил эксперт. Главная цель американцев — возвращение Крыма по натовских доктринам. «Другими словами, есть все предположения для того, чтобы превратить Черное море в поле боя против России. Готовится, по моим рассуждениям, некий морской плацдарм для атак на Россию со стороны моря. Естественно, главной целью здесь будет [захват] Крыма по всем натовским доктринам. Мы с этим, конечно, не согласны. Мы понимаем, что мы хотим оставить Черное море морем мира», — заявил полковник. Россия не против присутствия пассажирских и экономических судов в Черном море.

Но пока идут боевые действия между Россией и Украиной, для нас такой поворот дела, проникновение кораблей США и других стран НАТО в Черное море, нежелателен, потому что это будет уже новая сторона конфликта, причем не только с Украиной, но и с НАТО. Виктор Баранец полковник в отставке

Фото: Pxhere

Он также напомнил, что до 2014 года американцы, британцы и французы «паслись» в Черном море. На его побережье англичане давным-давно готовят диверсантов. «Это, в частности, Очаков. И когда началась специальная военная операция, именно поэтому мы одним из первых ударов нанесли по этой базе в Очакове», — объяснил специалист. По его словам, возвращение Крыма в Россию сломало планы Запада. «Они смотрят на черноморские берега Украины как на лакомую кость, как на вожделенный кусок земли, где можно оборудовать военно-морские базы, да и не только военно-морские базы. Но возвращение Крыма в Россию сломало эти планы, а уж тем более, когда мы начали специальную военную операцию, мы вообще испортили эти мечты», — сказал Баранец. В заключение он заявил, что изменение конвенции Монтре приведет к новому витку конфликта. «Безусловно, у меня нет никаких сомнений. Это будет уже другое Черное море. Это уже будут совершенно другие военно-морские отношения, которые, безусловно, приведут к конфликтам, причем к военным конфликтам на Черном море. Если человечество откажется от доктрины Монтре — это все равно что из гранаты вырвать чеку. Она взорвется. Вот доктрина Монтре — это и есть чека, которая пока спасает мир от взрывов на Черном море», — подытожил эксперт. Ранее Патрушев заявил о стремлении Запада лишить Россию выхода в Балтийское море. Цель — превратить его во внутренние воды Североатлантического альянса.