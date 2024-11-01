США решили получить доступ в Черное море через Дунай

Патрушев: США хотят через Дунай получить доступ в Черное море в военных целях

Соединенные Штаты с союзниками по НАТО хотят в военных целях получить доступ в Черное море через Дунай. Для этого они используют внутренние водные пути Европы, заявил председатель Морской комиссии Николай Патрушев, чьи слова привело РИА «Новости» .

Американцы всеми силами стремятся сохранить свое доминирование в Мировом океане. Натовцы вынашивают планы по расширению военно-морского присутствия в Черном море для доступа в его акваторию через Дунай, подчеркнул Патрушев.

Он напомнил о Морской доктрине России, согласно которой Черное и Азовское моря относятся к важным районам обеспечения национальных интересов страны в Мировом океане.

Ранее Патрушев заявил о стремлении Запада лишить Россию выхода в Балтийское море, чтобы превратить его во внутренние воды Североатлантического альянса.