США решили получить доступ в Черное море через Дунай

Соединенные Штаты с союзниками по НАТО хотят в военных целях получить доступ в Черное море через Дунай. Для этого они используют внутренние водные пути Европы, заявил председатель Морской комиссии Николай Патрушев, чьи слова привело РИА «Новости».
Американцы всеми силами стремятся сохранить свое доминирование в Мировом океане. Натовцы вынашивают планы по расширению военно-морского присутствия в Черном море для доступа в его акваторию через Дунай, подчеркнул Патрушев.
Он напомнил о Морской доктрине России, согласно которой Черное и Азовское моря относятся к важным районам обеспечения национальных интересов страны в Мировом океане.
Ранее Патрушев заявил о стремлении Запада лишить Россию выхода в Балтийское море, чтобы превратить его во внутренние воды Североатлантического альянса.
Завершен снос аварийного жилого дома в городском округе Клин
Немца и француза поймали на Байконуре за попытки снять ракетоноситель «Энергия»
Новая школа на 1100 мест появится в Ленинском округе в 2025 году
Футболисты из Ленинского округа стали призерами областного чемпионата
Минтранс Подмосковья предупредил водителей об ухудшении погоды 1 ноября
Освещение обновили еще на 5 улицах в Ленинском округе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте