Захарова указала на двуличие западных журналистов при работе в Курской области

Приехавшие на украинских броневиках в Курскую область иностранные журналисты не только незаконно пересекли границу России, но и показали свое лицемерие, чтобы выпустить очередные пропагандистские агитки в пользу киевского режима. Об этом в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Нежурналистский подход

Она подчеркнула, что возможность законно попасть в Курскую область у иностранных журналистов была, но они ей не воспользовались. Хотя для этого достаточно оформить визу и подать документы для аккредитации в МИД.

«Ничего из этого они не выполнили и не сделали», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что есть еще одно доказательство противозаконности не только деятельности журналистов, но и их намерений. Она напомнила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно приглашал сотрудников западных СМИ посетить Донбасс, взять интервью у местных жителей, приехать в Крым.

Для этого внешнеполитическое ведомство организовывало поездки, пресс-туры, онлайн-конференции, но западных журналистов это не интересовало.

«Поэтому это не журналистская работа. Это злонамеренное действие, целью которого являлось сознательное нарушение российского законодательства и сознательная пропаганда действий киевского режима», — пояснила Захарова.

Вранье и лицемерие

Она добавила, что до прав человека западным журналистам дела нет. Иначе бы освещали события в Донбассе и Крыму. Так представитель МИД прокомментировала попытки редакций оправдать работу своих журналистов в приграничье.

«С их точки зрения, американские корреспонденты имели право нарушать государственную границу даже в зоне совершения террористических актов киевским режимом, в зоне боевых действий. Они имели на это право, чтобы выявить якобы правду», — подчеркнула она.

Представитель МИД напомнила, что страны Запада также отказались пускать к себе журналистов телеканалов Крыма и общественников, которые хотели принять участие в международных форумах и конференциях, чтобы донести правду до мирового сообщества. Но им просто не выдавали визы.

«Это даже не двойные стандарты, это отсутствие каких-либо стандартов вообще. Это вранье и чудовищное лицемерие. Одна ситуация подается западниками в диаметрально противоположных формах», — пояснила Захарова.

ФСБ возбудила уголовные дела о незаконном пересечении государственной границы России против журналистов ряда иностранных изданий, приехавших в приграничные районы Курской области со стороны Украины. Фигурантами дела стали корреспондент Deutsche Welle* Николас Коннолли, сотрудница украинского канала 1+1 Наталья Нагорная, репортер CNN Ник Уолш, корреспонденты Hromadske Олеся Боровик и Диана Буцко, а также еще семь журналистов.



*Признан в России иностранным агентом