Проникнувшие в Курскую область иностранные журналисты попали под уголовное дело

ФСБ завела дела против журналиста Deutsche Welle за проникновение в Курск

Против журналиста издания Deutsche Welle* Николаса Коннолли, проникнувшего на территорию Курской области, возбудили уголовное дело из-за незаконного пересечения государственной границы России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Помимо Коннолли, фигурантом уголовного дела стала корреспондент украинского канала 1+1 Наталья Нагорная.

По данным ведомства, оба сотрудника иностранных СМИ вели съемку репортажей в городе Суджа.

Всего уголовные дела возбуждены в отношении семи иностранных журналистов, которые попали на территорию Курской области во время атаки ВСУ. Всех их обвинили в незаконном пересечении границы России.

ФСБ ранее сообщала о том, что в отношении репортера CNN Ника Уолша и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело за незаконный въезд на российскую территорию.

Кроме того, журналист американского издания The Daily Beast Том Матч также незаконно проник на территорию России и вел репортаж из Курской области.

* Признана иноагентом в России.