Симоньян назвала самый желательный исход украинского конфликта

Убеждение о том, что любой конфликт заканчивается переговорами, сложно назвать верным, уверена главный редактор RT Маргарита Симоньян. В интервью ведущему 360.ru Михаилу Ракитскому журналистка объяснила, почему не согласна с этой «мантрой», и назвала самый желательный исход украинского кризиса.

В ответ на вопрос о том, может ли позиция России (которая со своей стороны всегда говорила о готовности к переговорам) ужесточиться ввиду последних шагов Запада, позволившего ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь страны, Симоньян подчеркнула, что не может согласиться с убеждением о том, что итогом любого конфликта становится переговорный процесс.

«Я не согласна с этой мантрой. Большое количество конфликтов заканчивается безоговорочной капитуляцией. Другой вариант — прекращение существования государства. Посмотрела бы я, как Рим переговаривался с Карфагеном, например», — пояснила собеседница 360.ru.

Если говорить о ситуации на Украине, продолжила она, наилучшим исходом была бы именно капитуляция Киева. Причем безоговорочная.

«Мне вот это представляется желательным результатом — безоговорочная капитуляция и прекращение существования Украины в том виде, в каком мы ее последние 30 лет наблюдаем», — заключила главред RT.