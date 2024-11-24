Когда заляпают кровавой мякотью свой плащ. От эскалации по Украине Запад остановит только страх

Конфликт на Украине закончится только в том случае, когда Запад достаточно испугается и «даст заднюю». Других причин у противников России останавливаться нет, заявила в интервью 360.ru главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Специальную военную операцию она назвала противостоянием коллективному Западу и НАТО. «Это только тогда и закончится, когда они испугаются достаточно для того, чтобы дать заднюю. Когда поймут, что очень скоро могут все это [ощутить на себе] — будь то „Орешник“ [или что-то другое]», — сказала она. К Западу, по словам главреда RT, в таком случае придет понимание, что он тоже может «заляпать кровавой мякотью» свой плащ, который до сих пор кажется белым.

Тогда они остановятся, конечно. Они должны в какой-то момент испугаться. У них никаких других причин останавливаться нет. Маргарита Симоньян главный редактор RT

После успешного испытания в боевых условиях новой баллистической ракеты «Орешник», заметила собеседница 360.ru, Запад, с одной стороны, присмирел и пытается сформулировать какую-то реакцию на произошедшее. «А чтобы сформулировать реакцию, они должны обозначить, что будут делать дальше. Должны принять решение: „Окей, нам Россия и Путин лично показали нехилую эскалацию. <…> Так, подождите, мы с этим справимся? Мы верим в то, что он реально может долбануть по какой-то из стран НАТО, да?“», — предположила Симоньян.

Владимир Путин, напомнила она, впервые указал на то, что Россия оставляет за собой право удара по тем целям, откуда производят атаки по стране или управляют ими, причем за пределами Украины.

«Значит, они сейчас взвешивают, как я понимаю, во-первых, эту вероятность, во-вторых, является ли для них это терпимым ущербом или уже нет. И самое главное, взвешивают, лететь ли на этот таран. Поэтому нет сейчас реакции», — объяснила главред RT. Готового решения, подчеркнула Симоньян, у Запада нет. На вопрос о том, может ли ракета «Орешник» заставить уходящую администрацию Джо Байдена одуматься и сесть за стол переговоров, она заметила, что дать этому оценку сложно. «Я представления не имею о том, какая у них реакция. Никто этого не знает», — заключила журналист.