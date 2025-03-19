Украинская армия безо всякого смущения начала бросать в «мясные марши» женщин. Те, кто чудом остался жив, клянутся, что им обещали другие условия службы — и уж точно не на передовой. Однако Киев не собирается делать своему народу поблажки и продолжает «воевать до последнего украинца». И украинки.

Уничтожение группы полка «Скала» ВСУ Под Красноармейском (Покровск) российские военные ликвидировали группу 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала». Украинцы как раз спешивались с бронетехники, когда их засекли дроны, после чего последовал удар артиллерии. Позже оказалось, что все погибшие бойцы — женщины. Россияне немного отошли назад и выдержали паузу — надеялись, что тела украинок заберут их сослуживцы. Однако противник не стал вывозить убитых. Кстати, раненых с поля боя ВСУ тоже почти не забирают. Это не первые женщины-штурмовики в украинской армии. Ранее такие бригады замечали в ДНР, ЛНР и Курской области. По официальным данным, летом 2024 года в ВСУ служили примерно 70 тысяч женщин, правда, большинство были на тыловых должностях.

Фото: Украинские женщины-военнослужащие. Tarasov / www.globallookpress.com

Как женщины попадают в ВСУ Массовое пополнение украинской армии женщинами началось после 2014 года. Тогда как раз вспыхнул Донбасс, пропаганда активно призывала «съездить разобраться с сепаратистами». Многочисленные свидетели с той и другой стороны утверждали: женщин, которые откликнулись на этот призыв, как правило, отличала особенная жестокость. Когда началась спецоперация, некоторые украинки тоже отправились воевать. Большинство служили медиками, связистами, операторами беспилотников, реже — снайперами. Их охотно использовал киевский режим: дескать, даже слабый пол пошел в военкомат, не пытаясь откосить, как мужики. Число украинок в ВСУ резко выросло летом 2024-го: местные источники утверждали, что на одной лишь передовой находились около пяти тысяч женщин. Однако уже осенью того же года вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина увеличила этот показатель вдвое.

Фото: Военнослужащая ВСУ на блокпосту. David Tesinsky / www.globallookpress.com

Командир «Скалы» Юрий Гаркавий Имя «Скала» 425-й отдельный штурмовой полк (изначально батальон) получил благодаря командиру — такое прозвище носит крупногабаритный подполковник Юрий Гаркавий. Он прославился регулярными поборами с военнослужащих. А тех, кто не мог или не хотел платить, избивали, пытали, отправляли на откровенно самоубийственные миссии. Но даже после того, как рэкет Гаркавия стал общеизвестен, он остался при должности, звании и наградах. Говорят, слишком много у военного денег и высоких покровителей. Высылку неугодных на убой оформили в официальной украинской прессе так: «люди с ограниченным военным опытом пытались компенсировать это храбростью». В январе 2025 года Гаркавий получил звание «Герой Украины». Батальон преобразовали в полк, усилили танками и артиллерией. Дали боевые машины пехоты M2 Bradley, танки Leopard 1A5, бронетранспортер M1117 Armored Security Vehicle, бронемашины пехоты Козак-5, советскую самоходку 2С1 «Гвоздика» и зенитку БМ-21.

Фото: Pavlo_bagmut / www.globallookpress.com

Что ждет пленных женщин ВСУ Теперь командир «Скалы» спокойно бросает под огонь не только мужчин, но и женщин — их в полку около сотни. При этом относились к ним сослуживцы крайне паршиво: постоянно оскорбляли, были случаи избиений. Об этом рассказала боец 425-го отдельного штурмового батальона Галина Казимова. Женщина решилась подписать контракт с ВСУ, чтобы выйти из колонии. После обучения в Харьковской области (это заняло чуть больше месяца), пообещали службу в тылу, но отправили на передовую. Казимова попала в плен под Покровском в начале марта: ее ранили, но спасать не стали, так что сдалась россиянам. Пленных украинок ждет такая же судьба, как мужчин. Их отправляют в фильтрационный пункт. Там женщин допрашивают и изучают биографию. Если у пленниц на совести нет военных преступлений, включают в списки на обмен. В другом варианте их ждет суд, который определит меру наказания.