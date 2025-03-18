Российские военные ликвидировали группу штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» под Красноармейском (украинское название — Покровск), которая состояла из женщин. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено», — заявили журналистам.

Украинки попали под российскую артиллерию, когда пытались спешиться с техники. Вместе с ними также ВС РФ уничтожили экипаж, пытавшийся доставить штурмовиков на позиции.

Ранее Минобороны сообщило, что на одном из участков фронта расчеты гаубичной артиллерии сковали силы и средства ВСУ. Российские военные ликвидировали большую часть техники противника и лишили его возможности использовать резервы. В итоге украинские солдаты бежали с укрепленных позиций.