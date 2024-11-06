Северокорейский фантом. Военный союз России и КНДР до одури пугает Запад

Тема «участия» северокорейского спецназа в специальной военной операции никак не отпускает коллективный Запад. Беспокойство по поводу возможной реализации российско-северокорейских договоренностей настолько велико, что его не может затмить даже ожидаемая, но все же довольно неожиданная победа Трампа на выборах президента США.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер на очередном брифинге заявил о присутствии в Курской области 10 тысяч солдат армии КНДР, готовых вступить в бой «в ближайшие дни». Представителя Госдепа поспешил поправить Зеленский: по его словам, северокорейцев под Курском уже не 10, а 11 тысяч. Заодно он выразил недоумение вялой реакцией на происходящее со стороны западных партнеров Киева. В свою очередь, британская газета Financial Times рассказала о том, как украинские войска готовятся отразить вторжение «северокорейской орды», часть которой численностью в три тысячи человек якобы развернута в 50 километрах от границы Украины. Ну, это если верить «источникам FT в украинской разведке». По мнению другого «авторитетного» издания, The New York Times, начала наступления на Украину северокорейских войск можно ожидать в течение нескольких дней. По крайней мере, так об этом говорят офицеры ВСУ, в частности заместитель командира 61-й механизированной бригады Артем Холодкевич.

Фото: Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-200 Корейской народной армии во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне / РИА «Новости»

Впрочем, у страха украинских военных глаза велики: те умудрились насчитать под Курском даже не 11, а целых 30 тысяч северокорейских солдат. Как утверждается, они легко смогут изменить баланс сил в пользу России. В качестве доказательства всем этим фантазиям — коими, к слову сказать, западная пресса в последнее время себя не слишком обременяет — предлагается одинокое видео с поедающим суп человеком азиатской внешности в форме солдата российской армии. Вот только, как выяснилось, говорит этот человек не на корейском, а вообще на мандаринском диалекте китайского языка.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Получается, что не только спецназ КНДР, но еще и двухмиллионная китайская армия тоже за нас? Это если всех, как утверждает министр обороны Украины Рустем Умеров, маскировать под бурятов, то их столько просто не наберется — по данным последней переписи населения за 2021 год, численность бурятского этноса в России составляла 464 369 человек.

Все это, разумеется, сарказм. Обсуждать такой бред серьезно — занятие неблагодарное. И дело вовсе не в том, планируется ли участие подразделений армии КНДР в освобождении Курской области (юридически наш договор с Пхеньяном ратифицировали только сегодня), а в том, что это касается только России и Северной Кореи. И не Запада с Украиной, извините, собачье дело, с кем мы заключаем военные союзы и чем они могут грозить захватчикам на нашей земле.

Фото: РИА «Новости»

Обращает на себя внимание вот еще какой момент. Новоявленный генсек НАТО Марк Рютте на днях побывал в Германии и строго-настрого приказал немцам готовиться к обороне от вторжения российских войск. А ведь еще недавно тот же Рютте утверждал, что Россия разгромлена, Путин в отчаянии и «демократический» альянс «За Украину» вот-вот победит. Неужели подобные метаморфозы в голове у бывшего голландского премьера произошли благодаря полумифическому появлению в России северокорейских солдат? Или просто, переехав в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, Рютте перестал регулярно посещать знаменитые голландские кофешопы?

Фото: Yao Dawei/XinHua / Global Look Press

Как бы там ни было, одно точно понятно: Запад на самом деле боится военного союза России и КНДР. Не только потому, что корейцы — большие мастера по части выпуска артиллерийских снарядов. И даже не потому, что загадочный северокорейский спецназ обладает какими-то уникальными навыками, а потому, что, долгое время убеждая себя в том, будто Россию удалось изолировать и обнести новым железным занавесом, западные страны с ужасом обнаружили в нем здоровенные дыры.