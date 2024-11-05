Украина обвинила Россию в маскировке солдат КНДР под бурятов

Россия маскирует участвующих в зоне спецоперации солдат КНДР под бурятов. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил южнокорейскому изданию KBS .

«Мы не видим, чтобы солдаты КНДР систематически участвовали в боевых действиях. Сейчас они являются частью небольших столкновений. Россия маскирует корейцев под бурятов и смешивает их со своими силами», — сказал он.

По словам Умерова, точное количество потерь будет известно после проведения процедуры идентификации. Также украинский министр заявил, что должно пройти несколько недель, прежде чем «северокорейские войска полностью развернут на линии фронта».

Глава Минобороны Украины сообщил, что ВС России якобы организовали для солдат КНДР обучение, чтобы они могли участвовать в боевых действиях.

В США ранее заявили о прибытии в Курскую область группировки из 10 тысяч солдат Северной Кореи. По данным Госдепа, они вступят в конфликт уже в ближайшее время.