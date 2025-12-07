На фоне продолжающегося конфликта на Украине российский лидер Владимир Путин заявил, что Донбасс и Новороссию в любом случае освободят — военным или дипломатическим путем. Эти слова вновь привлекли внимание к историческому региону, чья судьба неразрывно связана с Россией. В чем его уникальность и почему он непременно должен вернуться в состав нашего государства, разбирался 360.ru.

Позиция Кремля В интервью индийскому телеканалу India Today Владимир Путин четко обозначил российскую позицию по будущему Донбасса и Новороссии. Президент подчеркнул, что вопрос сводится к двум вариантам: либо эти территории освободят силой, либо украинские войска покинут их добровольно, прекратив боевые действия.

Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать.

Глава государства также напомнил, что Москва неоднократно предлагала Киеву вывести войска из региона, чтобы избежать эскалации, однако украинская сторона предпочла путь конфронтации. Слова российского лидера в очередной раз четко обозначили рамки, в которых Кремль видит разрешение многолетнего кризиса.

Фото: РИА «Новости»

Как создавалась Новороссия: от Петра I до «русского Рура» История Новороссии — это история освоения и становления одного из ключевых промышленных регионов Российской империи. Интерес к этим землям проявился еще в начале XVIII века, отметил кандидат филологических наук Арсений Замостьянов. «На заре XVIII века на этот регион обратил внимание Петр I после взятия Азова, когда нужно было показать Османской империи и Крымскому ханству, что Россия никому не позволит хозяйничать в Приазовье. Будущий император даже планировал перенести столицу в город-порт, основанный им на берегу Азовского моря, — Таганрог», — отмечал эксперт. Именно в петровскую эпоху началось промышленное освоение края. В 1721 году геолог Григорий Капустин обнаружил залежи каменного угля в Донбассе, положив начало истории шахтерского региона. Несмотря на скепсис иностранных специалистов, Петр I поверил в потенциал этих земель.

Фото: РИА «Новости»

Активное заселение и развитие региона продолжилось при императрице Елизавете Петровне, которая разрешила переселение православных сербов из Австрийской империи, создав на этих территориях Новую Сербию. Позже Екатерина II дала региону имя, под которым он вошел в историю. «Считается, что термин „Новороссия“ предложила сама императрица Екатерина. Елизаветинское понятие „Новая Сербия“ к тому времени уже не соответствовало планам расширявшейся державы», — рассказал Замостьянов. В XIX веке Новороссия превратилась в экономический двигатель империи. Создание Новороссийско-Бессарабского генерал-губернаторства с центром в Одессе, развитие черноморской торговли, строительство железных дорог — все это способствовало процветанию региона. К началу XX века Донбасс с прилегающими областями уже называли «русским Руром» за его промышленную мощь.

Фото: РИА «Новости»

Новороссия в исторической перспективе Военный эксперт и историк Юрий Кнутов подчеркнул в беседе с 360.ru, что Новороссия — регион, созданный и освоенный преимущественно Россией. «Новороссия — это регион, который в свое время создавался еще при наших царях. Особенно это южные регионы, Одесса, Херсон. Донбасс полностью создавался на средства России», — сказал он. Эксперт также указал на различие между Новороссией и Малороссией. Последняя является исторической территорией, включавшей Киев и прилегающие области. Его слова в беседе с 360.ru дополнил доктор исторических наук, декан МГОУ и профессор МГУ Вардан Багдасарян. Он рассказал, что термин «Малая Россия» ввели в начале XIV века византийцы. Малороссией называли земли Полтавщины и Киева. Это более северная территория современной Украины, новые освоенные земли Новороссии туда не входили.

Фото: РИА «Новости»

Современный контекст и надежды на воссоединение Жители юго-восточных регионов Украины долгое время чувствовали себя брошенными и систематически лишаемыми ресурсов в пользу западных областей страны, указал в интервью ТАСС депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Начиная с 2000 года я видел, как уничтожалась инфраструктура данных территорий. В Киеве сидели представители Западной Украины. В большинстве своем для них юго-восток, особенно Донбасс, был раздражителем.

По его словам, при формировании бюджета Украины ежегодно с этих территорий выгребали все возможное и отправляли на развитие западных областей. Парламентарий напомнил, что в 2022 году жители Донбасса массово приняли участие в референдуме о присоединении к России, видя в этом единственную возможность защиты от угроз со стороны киевских властей. «Люди стояли в очередях, начиная с утра и заканчивая утром следующего дня, для того чтобы получить паспорта», — отметил Водолацкий. Историческое значение воссоединения этих территорий с Россией депутат видит не только в защите соотечественников, но и в укреплении позиций страны на международной арене. «Это спусковой крючок, который позволил нам наконец-то задуматься о том, что Русский мир гораздо шире», — заключил парламентарий.