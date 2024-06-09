Сегодня 12:58 Неотъемлемая часть российской истории. Как и когда появилась Новороссия Замминистра информации ДНР Ольхин: создание Новороссии исторически оправданно 0 0 0 Фото: Дончанки с флагом Новоросиии, май 2014 года. Janos Chiala / Global Look Press Общество

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В России может появиться новый регион — Новороссия. Такое решение было бы вполне оправданным с точки зрения истории, ведь когда-то новороссийские территории включали в себя Крым, Одессу, Бессарабию, Донбасс, восточные земли нынешней Украины и были одними из важных составляющих Российской империи.

Новый федеральный округ Новороссия Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий допустил, что в России появится новый округ — Новороссия. Чиновник заявил об этом на Петербургском международном экономическом форуме. По словам Балицкого, новую административно-территориальную единицу могут составить из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, которые два года назад вошли в состав России по итогам референдумов. Кроме того, к Новороссии причислят Крым.

Фото: Мужчина с флагом Новоросиии. Anton Belitsky / Global Look Press

Что такое Новороссия в истории Современное возрождение Новороссии имеет под собой все исторические основания, рассказал 360.ru доктор исторических наук, декан МГОУ и профессор МГУ Вардан Багдасарян. В XVIII веке пограничная зона (когда-то она называлась Диким полем) с Крымским ханством не была надежной защитой — оттуда в течение нескольких столетий постоянно совершались набеги на русские земли.

Со вступлением на престол Екатерины II появилась задача укреплять южные рубежи России. В 60-е годы XVIII века на «порубежные земли» переселяются сербы и другое христианское население. Регион назвали Сербославянским, но скоро он стал Новороссией и уже в 1764 году фигурировал в качестве соответствующей административной единицы. Вардан Багдасарян

В 70-е годы XVIII века прежде автономно существовавшая Запорожская сечь вошла в Российскую империю. С победами в русско-турецких войнах присоединили Крым и Северное Причерноморье. Все эти территории стали называть Новороссией, то есть «новой Россией». «К началу XIX века один из основателей Одессы Эммануил Осипович дюк де Ришелье имел титул генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии. В той же Одессе в 1856 году открылся Императорский Новороссийский университет», — привел примеры Багдасарян.

Фото: Памятник Арман-Эммануэлю Софи Септимани де Виньеро дю Плесси, графу де Шинон, герцогу д’Эгийон, герцогу де Фронсак, пятому герцогу де Ришелье в Одессе. Andrey Nekrasov / Global Look Press

Что такое Малороссия Термин «Малая Россия» ввели в начале XIV века византийцы. Историк уточнил, что Малороссией называли земли Полтавщины и Киева. Это более северная территория современной Украины, новые освоенные земли Новороссии туда не входили.

Уже в XX веке, после распада Российской империи, возникло украинское политическое движение, которое хотело сконструировать новую нацию. Именно его адепты начали распространять понятие «Украина» на территориях, которые, в общем-то, имели отдельную идентичность — Новороссия, Галиция, Волынщина. Вардан Багдасарян

Так формировалась политическая украинская нация, хотя в действительности ее идентичность была многокомпонентной. Новороссию же связывали с освоением новых территорий: бывших Дикого поля, Запорожской сечи и Крымского ханства.

Фото: Новороссийская губерния (12 уездов) из атласа Российской империи, 1800 год / Викимедиа

Новороссия сейчас Если российские власти действительно создадут новый федеральный округ Новороссия, это будет правильно и с точки зрения исторической преемственности, и с точки зрения политического эффекта, подчеркнул заместитель министра информации ДНР, историк и журналист Артем Ольхин. «Не будем скрывать: был период, когда употребление термина „Новороссия“ всячески купировали. Стоило кому-нибудь из дончан сказать: „Мы сражаемся за Новороссию“, сразу начинали шикать: „Не надо, вы гордая, отдельная независимая Донецкая Народная Республика“», — рассказал журналист.

Фото: Рыночная площадь Юзовки (нынешнего Донецка), 1887 год / Викимедиа

Но этот период прошел, и теперь жители Донбасса могут спокойно говорить о своих исторических корнях. Кстати, завод, вокруг которого возник город Юзовка (это первое название Донецка), именовался Новороссийским обществом каменноугольного, железного и рельсового производства, уточнил Ольхин.

Новороссия — пограничная территория, которая отделяет коренную Россию, где все уже стабилизировано и нет войн — как бы принимает удар снаружи. Так всегда было. В принципе, до сих пор мы продолжаем играть эту роль. Артем Ольхин

Собеседник 360.ru напомнил, что в разные периоды к Новороссии относились и территории от Ростова-на-Дону до Луганска, Таврия (историческое название Крымского полуострова), Запорожье, Херсон. А также Одесса, которая возникла как русский город и должна снова таковым стать.

Фото: Памятник основательнице Одессы Екатерине II и ее сподвижникам, который украинские власти снесли 29 декабря 2022 года. Peter Seyfferth / Global Look Press

«Благодаря усилиям русских полководцев мы тогда смогли отбить и Бессарабию — земли современных Молдавии и Приднестровья. То есть Новороссия — это огромный по территории кусок, это наша историческая память», — отметил Ольхин.

Интересно В 1776 году центром Новороссии стал Екатеринослав (нынешний Днепр). С 1796 по 1802 год он носил имя Новороссийск. Город собирались сделать «третьей столицей» Российской империи после Москвы и Санкт-Петербурга, но этого так и не произошло. В 1776 году центром Новороссии стал Екатеринослав (нынешний Днепр). С 1796 по 1802 год он носил имя Новороссийск. Город собирались сделать «третьей столицей» Российской империи после Москвы и Санкт-Петербурга, но этого так и не произошло.

Историю Новороссии старались особо не упоминать в советские годы, добавил Ольхин. Но о ней можно прочитать в труде «Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры» историка, краеведа, профессора и академика Дмитрия Багалея.