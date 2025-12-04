Россия в любом случае освободит Новороссию и Донбасс — либо военным, либо иным способом. Об этом заявил президент Владимир Путин в беседе с телеканалом India Today в преддверии государственного визита в Индию.

«Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — объяснил глава государства.

Также Путин сказал, что не хочет возвращаться в G8. Он назвал G7 важной платформой, на которой обсуждают вопросы и принимают решения. Глава государства пожелал ей всего хорошего.

Ранее Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российские войска взяли под контроль некоторые территории за пределами Донбасса для создания буферной зоны. Кроме того, это помогло обеспечить безопасность приграничных регионов от обстрелов.