«Островизация» АЭС продолжается: как русские ракеты и дроны выжигают энергетику Украины

Минувшей ночью по энергосетям Украины прокатились удары российских войск. На западе страны горели и взрывались ТЭС и ТЭЦ, выбивались ключевые подстанции. Подробности — в материале 360.ru.

Без света из-за ночной атаки остались Ровненская, Винницкая, Львовская и Ивано-Франковская области. Помимо проблем с электроснабжением, наблюдаются перебои в работе критической инфраструктуры. Точные атаки привели к остановкам блоков на АЭС — их на какое-то время отрезали от поставок тока в сеть. «Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — заявили в Минобороны.

Фото: РИА «Новости»

«Герани» выжгли ТЭЦ Она из ключевых целей ВС России — Бурштынская ТЭЦ, неоднократно подвергавшаяся ударам. Минувшей ночью бойцы отработали по ней «Геранями», множественные прилеты повредили один из ключевых энергоузлов на Западной Украине. Поражение цели привело к перегрузкам на альтернативных линиях и подстанциях. Просела вся сеть энергоснабжения Ивано-Франковской области. После этого начались первые отключения света в регионах.

Фото: РИА «Новости»

Еще одну ТЭЦ выбили во Львовской области, враг лишился Добротворской тепловой электростанции. Объект играет роль одного из ключевых в генерации света и отвечает за устойчивость западного энергетического кластера, обеспечивая переток в сторону центра страны. «Атака по данному объекту снижает объемы доступной тепловой генерации, усиливает нагрузку на подстанции и ЛЭП 330–750 киловольт западного направления, ограничивает возможности маневра энергосистемы после ударов по узловым ПС и магистральным линиям, повышает риск каскадных отключений при аварийных режимах», — отметил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Фото: РИА «Новости»

Остановка АЭС каскадным ударом Военные направили ночные удары на подстанции сверхвысокого напряжения 750 киловольт. Одну из них близ Винницы выжгли две гиперзвуковые ракеты «Циркон». Этот объект используется противником для переброски мощности между регионами, обеспечивает подачу света на предприятия и балансирует нагрузки.

Интересно Без этой подстанции Украина сталкивается с каскадными рисками для всех смежных областей. Резко снижается устойчивость энергоснабжения центральной части страны, куда через такие магистральные подстанции перетекает ток с АЭС.

Аналогичную подстанцию «Западная» российская армия сожгла во Львовской области ракетами «Калибр». Кроме того, ВС России обрушили магистральные линии электропередачи в районе Наливайковки в Киевской области. В результате пришлось экстренно останавливать энергоблоки некоторых АЭС и вводить аварийные отключения.

Фото: РИА «Новости»

В рамках сегодняшнего ракетного удара основной упор сделали на продолжение разрыва оставшейся энергоцепи между магистральными сетями и АЭС Украины, сообщил телеграм-канал «Военная хроника». «Полноценной „островизации“ АЭС пока нет, но работа в этом направлении пошла существенно активнее и не исключено, что своей цели Россия в конечном счете добьется», — написали авторы поста.

Фото: РИА «Новости»

Удар по промышленности Еще одна серия атак пришлась на промышленные объекты в Ровно и Дубно. Там армия выбила узловые подстанции 330 и 110 киловольт. Досталось также заводу «Высоковольтный союз-РЗВА» — он занимается высоковольтной техникой. Прилеты зафиксировали на территории радиотехнического завода. В Дубно под удар попали подстанции. В Ровно сейчас работают сотрудники СБУ. Военные атаковали тренировочные лагеря под Винницей и Киевом, ангары с техникой в Полтавской и Черниговской областях.