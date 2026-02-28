Прорыв в мире ПЗРК. Как российская «Верба» стала кошмаром для западной авиации

Не реагирует на тепловые ловушки, видит цели на фоне Солнца и может сбить крылатую ракету там, где «Стингер» бессилен, — российский переносной зенитный комплекс «Верба» давно стал объектом пристального внимания западных военных. Тщательно изучившие его характеристики эксперты пришли к выводу: это не просто эволюция советской «Иглы», а качественный скачок в технологиях. В чем истинная сила комплекса и есть ли у него ахиллесова пята, разбирался 360.ru.

«Три глаза» вместо одного: секрет матрицы Главная гордость «Вербы» — ее ракета 9М336, оснащенная уникальной трехдиапазонной головкой самонаведения, отметил телеграм-канал «Военная хроника». Если предшественники «видели» цель в одном или двух спектрах, то «Верба» анализирует объект одновременно в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасном диапазонах. Что это дает на практике? В первую очередь технология позволяет отличить реальную цель от тепловых ловушек. Сегодня, когда активно применяются дроны-камикадзе с модулями с ИК-помехами, это особенно важно. Во-вторых, комбинирование данных с разных датчиков обеспечивает работу в сложных погодных условиях: теплоконтрастные цели перехватываются и на фоне Солнца, хотя обычные системы в подобных ситуациях зачастую «слепнут».

Фото: РИА «Новости»

Технический рывок в цифрах «Верба» стала полноценным элементом цифрового поля боя, отметило РИА «Новости». Комплекс интегрируется с тактическим звеном «Барнаул-Т» и способен получать целеуказание от компактной РЛС, которая может видеть цели на удалении до 80 километров. Предусмотрен вывод информации на планшет-терминал. При этом по системе ГЛОНАСС определяется местоположение каждого зенитчика, а автоматика распределяет между ними воздушные угрозы. Характеристики «Вербы» Дальность действия: до 6,5 километра

Высота поражения: от 10 метров до 4,5 километра.

Время реакции: минимальное. Благодаря отсутствию необходимости в азотном охлаждении головки самонаведения комплекс готов к стрельбе мгновенно после обнаружения цели.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с 360.ru подчеркнул универсальность комплекса. «У „Вербы“ есть возможность вести огонь на встречных курсах. Кроме того, существует понятие „параметр стрельбы“ — то есть тот сектор, в котором цель может быть поражена. У „Вербы“ он гораздо шире, чем у предыдущих систем. Она может поражать не только беспилотники и вертолеты, но и даже крылатые ракеты», — сказал он.

Фото: КБ машиностроения

Кнутов добавил, что на сегодняшний день «Верба» по праву считается одним из самых эффективных средств борьбы с маловысотными целями.

Матрица находится в ракете. Все, что комплекс собой представляет, все его особенности — это особенности ракеты. Так работает ее конструкция. Все в данном случае определяется ракетой.

Сравнение с аналогами: есть ли конкуренты? Главным конкурентом «Вербы» на мировой арене традиционно считается американский FIM-92 «Стингер». Однако сравнения не всегда в пользу последнего. Помехозащищенность. Трехспектральная ГСН «Вербы» дает ей фору перед двухспектральными ГСН многих версий «Стингера».

Высотность. Возможность работать по целям на высоте от 10 метров делает «Вербу» непревзойденным оружием. Нижний порог «Стингера» — 180 метров.

Интеграция. Встроенная система опознавания и связь с тактической сетью ставят «Вербу» в один ряд с современными комплексами ПВО малой дальности.

Фото: РИА «Новости»

Работа в зоне СВО: от линии фронта до защиты городов

Специальная военная операция стала первым масштабным конфликтом, где «Вербу» применяют в условиях перенасыщения поля боя беспилотниками. Как этот ПЗРК показывает себя в таких реалиях?

Применение в ближнем тылу. По словам Кнутова, комплекс активно используется для прикрытия прифронтовых городов — Белгорода, Курска, Брянска. «Мобильные группы ПВО, на вооружении которых стоит „Верба“ наряду с зенитными пулеметами, позволяют значительно повысить эффективность поражения воздушных целей», — указал собеседник 360.ru. Проблема малых дронов. Несмотря на техническое совершенство, у «Вербы» есть нюансы применения непосредственно на линии соприкосновения. Главный враг зенитчика сейчас — это оператор БПЛА.

На поле боя использовать комплекс сложнее ввиду большого количества небольших дронов. Стрелок становится заметен для оператора FPV-дрона и может быть уничтожен. Сам по себе комплекс способен поражать и маленькие беспилотники, но это дорого и неэффективно.

Таким образом, «Верба» на спецоперации выполняет роль «зонтика» от серьезных угроз, в то время как борьба с небольшими БПЛА ложится на другие силы.

Фото: РИА «Новости»

Новая планка в мире ПЗРК «Верба» стала символом новой философии ПВО. Высокая степень автоматизации, нечувствительность к ловушкам и увеличенная дальность сделали ее одним из самых грозных инструментов в руках российских военнослужащих. Пока западные эксперты продолжают изучать ее возможности по спутниковым снимкам и открытым источникам, система проходит проверку реальным боем. Однако уже сегодня ясно: экзамен сдан успешно, «Верба» задала новую планку для современных переносных зенитных комплексов, стирая грань между переносными системами и более тяжелым вооружением.