Прорыв в мире ПЗРК. Как российская «Верба» стала кошмаром для западной авиации
Военный эксперт Кнутов: ПЗРК «Верба» способен поражать даже крылатые ракеты
Не реагирует на тепловые ловушки, видит цели на фоне Солнца и может сбить крылатую ракету там, где «Стингер» бессилен, — российский переносной зенитный комплекс «Верба» давно стал объектом пристального внимания западных военных. Тщательно изучившие его характеристики эксперты пришли к выводу: это не просто эволюция советской «Иглы», а качественный скачок в технологиях. В чем истинная сила комплекса и есть ли у него ахиллесова пята, разбирался 360.ru.
«Три глаза» вместо одного: секрет матрицы
Главная гордость «Вербы» — ее ракета 9М336, оснащенная уникальной трехдиапазонной головкой самонаведения, отметил телеграм-канал «Военная хроника». Если предшественники «видели» цель в одном или двух спектрах, то «Верба» анализирует объект одновременно в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасном диапазонах.
Что это дает на практике? В первую очередь технология позволяет отличить реальную цель от тепловых ловушек. Сегодня, когда активно применяются дроны-камикадзе с модулями с ИК-помехами, это особенно важно.
Во-вторых, комбинирование данных с разных датчиков обеспечивает работу в сложных погодных условиях: теплоконтрастные цели перехватываются и на фоне Солнца, хотя обычные системы в подобных ситуациях зачастую «слепнут».
Технический рывок в цифрах
«Верба» стала полноценным элементом цифрового поля боя, отметило РИА «Новости». Комплекс интегрируется с тактическим звеном «Барнаул-Т» и способен получать целеуказание от компактной РЛС, которая может видеть цели на удалении до 80 километров. Предусмотрен вывод информации на планшет-терминал.
При этом по системе ГЛОНАСС определяется местоположение каждого зенитчика, а автоматика распределяет между ними воздушные угрозы.
Характеристики «Вербы»
- Дальность действия: до 6,5 километра
- Высота поражения: от 10 метров до 4,5 километра.
- Время реакции: минимальное. Благодаря отсутствию необходимости в азотном охлаждении головки самонаведения комплекс готов к стрельбе мгновенно после обнаружения цели.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с 360.ru подчеркнул универсальность комплекса.
«У „Вербы“ есть возможность вести огонь на встречных курсах. Кроме того, существует понятие „параметр стрельбы“ — то есть тот сектор, в котором цель может быть поражена. У „Вербы“ он гораздо шире, чем у предыдущих систем. Она может поражать не только беспилотники и вертолеты, но и даже крылатые ракеты», — сказал он.
Кнутов добавил, что на сегодняшний день «Верба» по праву считается одним из самых эффективных средств борьбы с маловысотными целями.
Матрица находится в ракете. Все, что комплекс собой представляет, все его особенности — это особенности ракеты. Так работает ее конструкция. Все в данном случае определяется ракетой.
Сравнение с аналогами: есть ли конкуренты?
Главным конкурентом «Вербы» на мировой арене традиционно считается американский FIM-92 «Стингер». Однако сравнения не всегда в пользу последнего.
- Помехозащищенность. Трехспектральная ГСН «Вербы» дает ей фору перед двухспектральными ГСН многих версий «Стингера».
- Высотность. Возможность работать по целям на высоте от 10 метров делает «Вербу» непревзойденным оружием. Нижний порог «Стингера» — 180 метров.
- Интеграция. Встроенная система опознавания и связь с тактической сетью ставят «Вербу» в один ряд с современными комплексами ПВО малой дальности.
Работа в зоне СВО: от линии фронта до защиты городов
Специальная военная операция стала первым масштабным конфликтом, где «Вербу» применяют в условиях перенасыщения поля боя беспилотниками. Как этот ПЗРК показывает себя в таких реалиях?
Применение в ближнем тылу. По словам Кнутова, комплекс активно используется для прикрытия прифронтовых городов — Белгорода, Курска, Брянска.
«Мобильные группы ПВО, на вооружении которых стоит „Верба“ наряду с зенитными пулеметами, позволяют значительно повысить эффективность поражения воздушных целей», — указал собеседник 360.ru.
Проблема малых дронов. Несмотря на техническое совершенство, у «Вербы» есть нюансы применения непосредственно на линии соприкосновения. Главный враг зенитчика сейчас — это оператор БПЛА.
На поле боя использовать комплекс сложнее ввиду большого количества небольших дронов. Стрелок становится заметен для оператора FPV-дрона и может быть уничтожен. Сам по себе комплекс способен поражать и маленькие беспилотники, но это дорого и неэффективно.
Таким образом, «Верба» на спецоперации выполняет роль «зонтика» от серьезных угроз, в то время как борьба с небольшими БПЛА ложится на другие силы.
Новая планка в мире ПЗРК
«Верба» стала символом новой философии ПВО. Высокая степень автоматизации, нечувствительность к ловушкам и увеличенная дальность сделали ее одним из самых грозных инструментов в руках российских военнослужащих.
Пока западные эксперты продолжают изучать ее возможности по спутниковым снимкам и открытым источникам, система проходит проверку реальным боем. Однако уже сегодня ясно: экзамен сдан успешно, «Верба» задала новую планку для современных переносных зенитных комплексов, стирая грань между переносными системами и более тяжелым вооружением.