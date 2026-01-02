Расстановка сил на южном направлении в зоне спецоперации на Украине продолжает стремительно меняться. После освобождения Гуляйполя российские бойцы стали развивать успех на нескольких осях, создавая угрозу всей оборонительной конфигурации ВСУ в регионе. Помимо этого, ВСУ столкнулись с острым дефицитом личного состава, что ведет к вынужденному оставлению позиций. Подробности — в материале 360.ru.

Фронтовая реальность ВСУ и нехватка живой силы Под Гуляйполем сложилась критическая ситуация для украинских вооруженных сил. По информации Telegram-канала «Русское оружие», только за одну ночь с 30 на 31 декабря 108-я отдельная бригада территориальной обороны оставила до 15 позиций из-за катастрофической нехватки военнослужащих в боевых подразделениях. Положение дел не спасло даже применение современных систем, таких как 155-миллиметровые САУ «Богдана 3.0» на шасси Tatra T815 с дальностью стрельбы до 56 километров. Стабилизировать линию обороны Украине не удалось. На этом фоне подразделения группировки «Восток» продвинулись в сторону поселка Зализничное на глубину до 2,5 километра.

Фото: РИА «Новости»

Измотаны даже элитные подразделения ВСУ Серьезные потери несут и элитные части ВСУ. Подразделение «Волки да Винчи» требует вывода из-под Гуляйполя, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «Причина — очень большие потери. Только за последние сутки двумя массированными ударами уничтожены больше 40 человек личного состава подразделения», — сказал он. Стремительно ухудшающееся положение украинских боевиков на юге страны констатировал и ряд западных СМИ. По информации CNN, ВСУ вынуждены отступать на отдельных участках. Украинский офицер на условиях анонимности рассказал американскому телеканалу, что российские войска успешно действуют малыми пехотными группами, находя и используя слабые места в обороне. Ключевой проблемой стала измотанность подразделений ВСУ, которые долгое время находились на передовой без должной ротации. Понесшие тяжелые потери территориальные бригады своевременно не вывели на восстановление, что в итоге обернулось истощением их боеспособности.

Фото: РИА «Новости»

Стратегия развития успеха ВС России Тактика ВС России говорит о системном, а не импровизированном характере операции после взятия Гуляйполя, отметил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. Наступление развивается сразу по нескольким направлениям. На северо-востоке: продвижение по открытой местности с использованием лесополос и оврагов для скрытного подхода к Зализничному. Контроль над лесополосами не только обеспечивает укрытие, но и затрудняет работу украинских БПЛА и корректировку огня.

Вдоль шоссе: штурмовые группы последовательно занимают сельскохозяйственные комплексы и лесопосадки, выходя к ключевым объектам. Быстрый выход к железнодорожной станции в центре Зализничного говорит о приоритете в захвате транспортно-логистических узлов, что резко подрывает возможности ВСУ.

На юго-западе: возобновление штурмовых действий в районе Белогорья с охватом населенного пункта с двух направлений и последующим соединением штурмовых групп внутри него. Это говорит о сломе локальной обороны и переходе к фазе зачистки. Лебедев признался, что не ожидал, что Зализничное так быстро перейдет под контроль ВС России. «Там серьезные логистический и промышленный узлы, хорошо укрепленные и подготовленные к длительной обороне. <…> Темпы продвижения просто впечатляют», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Информационная война Косвенно успехи российских бойцов в Зализничном подтвердило немецкое издание Bild, изучившее кадры, опубликованные Силами обороны Юга ВСУ.

Украина позиционировала ролик как якобы кадры ударов по войскам ВС России в Гуляйполе. Однако обозреватель Bild Юлиан Репке пришел к иным выводам.

В действительности же на видео показаны солдаты, идущие через Зализничное, в пяти километрах к западу. Либо на этих кадрах запечатлены украинские войска, либо россияне добрались до поселка.

При этом на украинских картах Зализничное по-прежнему находится под полным контролем ВСУ. Судя по всему, командованию Вооруженных сил Украины на фоне реальных проблем на фронте не остается ничего иного, как предпринимать попытки информационного противодействия. Подобные фейки уже неоднократно становились предметом критики даже со стороны украинских аналитиков. Впрочем, ни одно даже самое впечатляющее видео не поможет ВСУ удержать новые рубежи на реальном поле боя.