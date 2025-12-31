В Гуляйполе солдат ВСУ перевязал раненого бойца ВС России и сдался в плен

В Запорожской области украинский военнопленный Сергей Шевченко помог раненому российскому бойцу после атаки дрона ВСУ, а после добровольно сдался в плен. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

По его словам, он находился в здании, когда его атаковал тяжелый беспилотник ВСУ «Баба-яга». Сначала услышал, как чека отлетела, а потом из-за сильного удара крыша обрушилась.

«Что-то на меня рухнуло сверху. Я вижу, у меня поплыла „крыша“. Очнулся, слышу крики какие-то. Поворачиваю [голову], недалеко от меня пацанчик лежит молодой», — рассказал боец ВСУ.

Он спросил его, русский ли он? Тот ответил, что да. Шевченко сказал ему, что он украинский военный. После этого они вместе ждали, когда улетит дрон ВСУ.

«Я его перевязал, он раненый был. Я ему дал бинты, обезболивающее», — вспомнил Шевченко, добавив, что потом их нашли российские военные и он добровольно сдался в плен.

До этого боец рассказывал агентству, что командование ВСУ направило его в Гуляйполе без средств связи.

Ранее военный эксперт Алексей Живов заявил, что освобождение Степногорска и Гуляйполя откроет ВС РФ путь к Запорожью. Следующей целью российской армии может стать Днепропетровск.