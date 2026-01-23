Россия, США и Украина впервые проведут переговоры вместе: кто едет на встречу в Абу-Даби
После ночной встречи в Кремле президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и предпринимателем, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером стало известно о начале работы трехсторонней группы по Украине. Как ее создали, где, когда и в каком формате пройдет встреча — в материале 360.ru.
Переговоры в Кремле 22 января
Встреча Путина, Уиткоффа и Кушнера состоялась 22 января в Кремле и продлилась более 3,5 часа. От России на переговорах присутствовал помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Он назвал диалог важным.
«Сегодня прошли важные переговоры в Кремле между Россией и США», — подчеркнул Дмитриев.
По словам Ушакова, встречу сконцентрировали на информации об итогах контактов США с Украиной и представителями стран Европы.
Участвовавшие в переговорах Уиткофф и Кушнер поделились впечатлениями после форума в Давосе, где президент США Дональд Трамп встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
На встрече в Кремле были также обсуждены инициатива Дональда Трампа о создании Совета мира, а также целый ряд региональных вопросов и ситуация вокруг Гренландии.
Юрий Ушаков
На переговорах Путин заявил о готовности России передать в бюджет Совета мира один миллиард долларов из замороженных активов. Остальные средства можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших от боевых действий на Украине.
Трехсторонняя встреча в ОАЭ 23 января
Первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта с участием России, Украины и США состоится 23 января в Абу-Даби, сообщил Ушаков. Переговорную группу от России уже сформировали, она получила конкретные инструкции от Путина.
Наряду с этим там же, в Абу-Даби, встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам. Это уже двусторонняя группа, то есть Россия и США. Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф.
Юрий Ушаков
Кто представит Украину
Накануне Зеленский раскрыл состав украинской делегации. Страну представят:
- Рустем Умеров — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины;
- Кирилл Буданов — руководитель Офиса президента Украины;
- Сергей Кислица — первый заместитель руководителя Офиса президента;
- Давид Арахамия — глава парламентской фракции «Слуга народа»;
- Андрей Гнатов — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Делегаты от США
Соединенные Штаты выступят посредником между Россией и Украиной. Американскую сторону представят:
- Стив Уиткофф — спецпосланник Дональда Трампа;
- Джаред Кушнер — предприниматель и зять президента США;
- Джош Грюнбаум — комиссар Федеральной службы по закупкам (FAS) Управления общих служб США.
Что известно о грядущих переговорах
Встреча станет первой в формате трех стран за все время конфликта на Украине. Переговоры пройдут 23-24 января, заседание по вопросам безопасности назначили на пятницу.
Делегации США и Украины хотят предложить России частичное прекращение огня, сообщила газета Financial Times. Речь идет о том, чтобы вооруженные силы прекратили удары по энергетической инфраструктуре Украины, а та должна перестать атаковать российские НПЗ и танкеры.
Уиткофф проведет отдельные переговоры по экономическим вопросам с Дмитриевым — они обсудят Совет мира и готовность России направить миллиард долларов в бюджет организации. По словам спецпредставителя США, для достижения соглашения осталось решить, «по сути, только один вопрос».