Россия, США и Украина впервые проведут переговоры вместе: кто едет на встречу в Абу-Даби

После ночной встречи в Кремле президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и предпринимателем, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером стало известно о начале работы трехсторонней группы по Украине. Как ее создали, где, когда и в каком формате пройдет встреча — в материале 360.ru.

Переговоры в Кремле 22 января

Встреча Путина, Уиткоффа и Кушнера состоялась 22 января в Кремле и продлилась более 3,5 часа. От России на переговорах присутствовал помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Он назвал диалог важным.

«Сегодня прошли важные переговоры в Кремле между Россией и США», — подчеркнул Дмитриев.

По словам Ушакова, встречу сконцентрировали на информации об итогах контактов США с Украиной и представителями стран Европы.