Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на переговорах в ОАЭ

Трехсторонние переговоры России, США и Украины по вопросам безопасности состоятся в Абу-Даби 23 января. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по результатам встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, его слова привел ТАСС .

«Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты», — рассказал Ушаков.

По его словам, в российскую делегацию вошли представители руководства Министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.

Делегация получила инструкции с учетом всех деталей состоявшихся переговоров от Владимира Путина.

Кроме того, руководители двусторонней рабочей группы по экономическим делам Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф проведут отдельные консультации параллельно с основной делегацией.

Ранее Дмитриев прокомментировал результаты переговоров с американской делегацией в Кремле. Он отметил важность прошедшей встречи. По словам Ушакова, переговоры были конструктивными и предельно откровенными. На встрече американская делегация рассказала Путину об итогах контактов США с Киевом и Европой в Давосе и на других встречах в течение декабря и января в Мар-а-Лаго и ряде европейских столиц.