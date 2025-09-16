Россия меняет расклад на Украине: почему в США боятся запуска дронов из Москвы

Инновационные российские технологии взволновали США. Эксперты убеждены, что новые решения в корне изменят картину боевых действий на Украине. Благодаря последним разработкам операторы дронов могут находиться в сотнях километров от линии фронта, не подвергать себя опасности и наносить колоссальный урон противнику.

Новый спецотряд со «Скворцами» и «Орбитами»

О создании первого спецотряда БПЛА с пунктом управления дронами, который находится на расстоянии сотен километров от передовой, несколькими днями ранее сообщил ТАСС.

В пресс-службе Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) агентству рассказали, что тыловой центр управления разведкой и ударными дронами сформировали на базе подразделения «Сомали» и 24-й отдельной мотострелковой бригады совместно с партией «Единая Россия». Им передали дроны «Скворец» и программно-аппаратные комплексы «Орбита».

Ранее ЦБСТ тестировал применение программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Орбита» совместно со своими резидентами — производителем дронов «Овод». Интеграция «Орбиты» с дроном «Скворец» и системой ретрансляции его сигнала смогла обеспечить максимальную эффективность применения без удорожания стоимости поражения цели. ПАК сильно упрощает работу операторов, сокращает время обучения с четырех недель до одного часа. Система использует ИИ и нейросетевые алгоритмы, которые помогают оператору выявлять цели, сопровождать их и поражать даже в условиях активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы, пояснили в пресс-службе центра.

«Первый в российской армии специальный отряд БПЛА способен в рамках одного пункта управления на удалении в сотнях километров от ЛБС объединять и оператора самолета-разведчика, и оператора ударного БПЛА. На ленточке назначенный солдат с рюкзаком беспилотников просто будет периодически выбегать из укрытия, ставить дрон на землю, нажимать на нем кнопку и убегать обратно», — подчеркнул в беседе с ТАСС председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

Реакция в США

Новость об отряде вызвала большой интерес в том числе и западных экспертов. В частности, большой обзор с прогнозными ожиданиями опубликовал Forbes.

Обозреватель журнала Дэвид Хэмблинг констатировал, что за последние годы операторы дронов превратились в ключевое звено, за которым ведут настоящую охоту и БПЛА, и артиллерия. Командование ВСУ даже скорректировало свою систему ePoints — распределение бонусов за уничтожение того или иного противника, отметил автор материала. Согласно ней, оператор FPV-беспилотника «оценивается» дороже, чем командир танка.

Но теперь с учетом создания нового спецотряда БПЛА (а их, понятное дело, может быть больше) и перехода боевых действий на дистанцию расклад в зоне СВО может кардинально измениться, ведь точки управления беспилотниками могут быть где угодно. Рано или поздно аппараты можно будет запускать прямо из Москвы, допустил он.

По мнению обозревателя, российские специалисты, вероятно, уже разработали дальнейший план модернизации беспилотных технологий.

«Живая сила на фронте постепенно заменяется робототехникой, а боевые действия с каждым днем становятся все более автоматизированными и автономными», — подчеркнул журналист.

Хэмблинг не исключил, что ударные дроны будут доставляться на передовую штурмовыми отрядами пехоты, гусеничной техникой, безэкипажными катерами и даже летающими носителями беспилотников.

Скорее всего, уже через год оператор, запускающий БПЛА в опасной зоне, будет выглядеть таким же неуместным, как кавалерист верхом на боевом коне, заключил он.

