Россия меняет расклад на Украине: почему в США боятся запуска дронов из Москвы

Инновационные российские технологии взволновали США. Эксперты убеждены, что новые решения в корне изменят картину боевых действий на Украине. Благодаря последним разработкам операторы дронов могут находиться в сотнях километров от линии фронта, не подвергать себя опасности и наносить колоссальный урон противнику.

В пресс-службе Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) агентству рассказали, что тыловой центр управления разведкой и ударными дронами сформировали на базе подразделения «Сомали» и 24-й отдельной мотострелковой бригады совместно с партией «Единая Россия». Им передали дроны «Скворец» и программно-аппаратные комплексы «Орбита».

О создании первого спецотряда БПЛА с пунктом управления дронами, который находится на расстоянии сотен километров от передовой, несколькими днями ранее сообщил ТАСС .

«Первый в российской армии специальный отряд БПЛА способен в рамках одного пункта управления на удалении в сотнях километров от ЛБС объединять и оператора самолета-разведчика, и оператора ударного БПЛА. На ленточке назначенный солдат с рюкзаком беспилотников просто будет периодически выбегать из укрытия, ставить дрон на землю, нажимать на нем кнопку и убегать обратно», — подчеркнул в беседе с ТАСС председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

Реакция в США

Новость об отряде вызвала большой интерес в том числе и западных экспертов. В частности, большой обзор с прогнозными ожиданиями опубликовал Forbes.

Обозреватель журнала Дэвид Хэмблинг констатировал, что за последние годы операторы дронов превратились в ключевое звено, за которым ведут настоящую охоту и БПЛА, и артиллерия. Командование ВСУ даже скорректировало свою систему ePoints — распределение бонусов за уничтожение того или иного противника, отметил автор материала. Согласно ней, оператор FPV-беспилотника «оценивается» дороже, чем командир танка.

Но теперь с учетом создания нового спецотряда БПЛА (а их, понятное дело, может быть больше) и перехода боевых действий на дистанцию расклад в зоне СВО может кардинально измениться, ведь точки управления беспилотниками могут быть где угодно. Рано или поздно аппараты можно будет запускать прямо из Москвы, допустил он.