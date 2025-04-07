Рядом с Зеленским взорвался «Искандер»: ракета упала у резиденции в Подоле

Киев утром 6 апреля не успел открыть глаза перед рассветом — город разбудил оглушительный рев ракетных ударов. Украинскую столицу накрыла волна очищающего пламени: по данным Telegram-канала «Военный обозреватель», на город обрушились десятки баллистических ракет «Искандер-М».

Послали Зеленскому ракету Предположительно, под ударом оказались несколько районов. В Дарницком возникли пожары, рухнуло промышленное здание. В Оболонском огонь разгорелся в цехах, в Соломенском районе горели склады. При этом украинские власти уже признали, что среди мирного населения потерь ноль. Источники Telegram-канала Condotierro добавили, что удары баллистикой пришлись и по Подолу, совсем рядом с резиденцией Владимира Зеленского. Авторы публикации называют атаку «мощнейшей» и также говорят о более чем десяти «Искандерах», которые упали на Киев. По данным издания, все места «прилетов» с лихорадочной спешкой оцепили сотрудники СБУ. Местные спецслужбы были вынуждены глушить связь. Безопасных мест в столице Украины сейчас нет, констатировали авторы публикации.

Фото: РИА «Новости»

Огненная метла прошлась по всей Украине Источники «Военного обозревателя» добавили, что в ту же ночь под массированный удар попала почти вся Украина. Речь идет о комбинированной атаке — применялись беспилотники и крылатые ракеты Х-101 и «Калибр». У Купянска, как сообщали «Военкоры Русской Весны», российская армия перемалывает бронетехнику НАТО. В Сумах зафксировали не менее восьми ударов беспилотниками, промышленные объекты превратились в груду обломков. Вихрь разрушений Военный блогер Кирилл Федоров добавил деталей: один из киевских аэродромов атаковали кассетными боеприпасами, а в Староконстантинове Хмельницкой области «Калибры» оставили после себя дымящиеся руины военного аэродрома. В Белой Церкви и Умани Черкасской области беспилотники «Герань-2» также оставили свой разрушительный след, подтверждая масштаб операции. Железные дороги Украины парализованы Интересный штрих к картине событий добавил и украинский блогер, на что обратила российская газета aif.ru. Еще до взрывов в Киеве он сообщил о том, что железнодорожное сообщение на Украине замкнули, начался коллапс. Российское издание предположило, что речь идет о спланированном шаге, чтобы максимально затруднить перемещение военных грузов и усилить эффект от ударов по ключевым узлам инфраструктуры.

Фото: РИА «Новости»

Что рассказали в Минобороны России Пресс-служба российского оборонного ведомства доложила, что в ночь на воскресенье, 6 апреля, армия России нанесла массированный удар по ключевым объектам оборонной промышленности и вооруженных сил Украины. Применялось высокоточное оружие большой дальности — как воздушного, так и морского базирования. Поразить удалось все намеченные цели. Среди наиболее значимых — центральная артиллерийская база ВСУ и предприятия, которые производят беспилотники. Удары наносились и по позициям иностранных наемников в 142 районах.