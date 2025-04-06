Российские бойцы поразили центральную артиллерийскую базу ВСУ

Российские военные нанесли масштабный удар по ключевым объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предприятиям оборонной промышленности. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

В ведомстве заявили, что в ночь на 6 апреля российские военные применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты для удара по центральной артиллерийской базе ВСУ и заводам, участвующим в производстве дронов.

Военное ведомство подчеркнуло, что российские военные успешно уничтожили все цели.

Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия атаковали инфраструктуру военного аэродрома, объекты ремонта западной техники и предприятия военно-промышленного комплекса.

Российские силы также ударили по складам боеприпасов, пунктам управления беспилотниками, районам скопления живой силы и техники ВСУ, а также позициям иностранных наемников в 142 районах.

Ранее Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь на 6 апреля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА ликвидировали в Ростовской области — восемь аппаратов.