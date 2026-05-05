05 мая 2026 20:46 Ракетный удар по Чебоксарам: как город пережил атаку Украины СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на Чебоксары 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

Ночь и утро 5 мая стали самыми тяжелыми с начала спецоперации для Чебоксар: ВСУ устроили массированную атаку на город — противник бил беспилотниками и ракетами. Погибли два мирных жителя, пострадали десятки. Подробности — в материале 360.ru.

Хронология атаки: от первой тревоги до повторных ударов Украинские боевики начали наносить удары по Чебоксарам глубокой ночью. Глава республики Олег Николаев вышел на связь с местными жителями в 02:26, призвав всех сохранять спокойствие. «Наши службы отработали штатно и оперативно. <…> На местах продолжаются необходимые работы», — написал он в MAX. В 02:50 стало известно о первом пострадавшем в результате атаки. Однако за этими ударами последовала новая волна. Утром, в 07:52, Николаев снова обратился к народу.

Враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку: зафиксированы повторные удары по Чебоксарам. <…> Сохраняется реальная опасность.

Глава региона призвал жителей по возможности оставаться в безопасных местах и строго следовать рекомендациям официальных служб.

Фото: РИА «Новости»

Отдельно подчеркивалась опасность обломков БПЛА: их нельзя трогать или перемещать. При обнаружении фрагментов Николаев попросил граждан обращаться по номеру экстренных служб 112. Угроза сохранялась еще минимум несколько часов. К 16:36 стало известно, что одним пострадавшим не обошлось, атака обернулась более серьезными последствиями для города и его жителей. Сколько человек погибло и пострадало при ударах по Чебоксарам Основной удар противника пришелся на гражданскую инфраструктуру: повреждения получили 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. «В двух зданиях нарушены несущие конструкции — оставаться там опасно. Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях. Для всех, кто нуждается в крове, развернуты три пункта временного размещения», — сообщил глава Чувашии.

Он отметил, что все пункты обеспечены питанием, теплом и медикаментами. На местах дежурят медицинские бригады и психологи. Два мирных жителя погибли. Еще 32 человека, в том числе один ребенок, пострадали. Большинству пострадавших уже оказали медицинскую помощь и разрешили вернуться домой, однако некоторые остаются в больничных стенах. «Республика окажет семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку — этот вопрос на моем особом контроле», — сказал Николаев.

Беспрецедентный вызов и режим ЧС По его словам, Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом: атака ВСУ в ночь на 5 мая стала самой масштабной для региона. На этом фоне в республике ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. «Это позволит нам оперативно мобилизовать все ресурсы республики для максимально быстрой помощи людям», — указал Николаев.

Интересно Всего в течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 289 беспилотников над регионами России и акваторией Азовского моря. БПЛА сбивали над Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом, московским регионом, Волгоградской, Ростовской, Ленинградской и другими областями.

Все социальные и экстренные службы перешли на особый режим работы. Также началась экспертная оценка повреждений для оперативной выплаты компенсаций. «Каждая семья, потерявшая близких или кров, взята на контроль. <…> Мы выстоим. Мы справимся», — заверил глава республики.

Чем атаковали Чебоксары На месте происшествия продолжают работать не только спасатели, но и следователи и криминалисты. После масштабной атаки ВСУ правоохранители завели уголовное дело о террористическом акте, сообщила пресс-служба СК. «Украинские вооруженные формирования произвели массированную атаку, задействовав крылатые ракеты и не менее восьми беспилотных летательных аппаратов», — заявили в Следкоме.

С места ЧП изъяли фрагменты беспилотников и других боеприпасов, по которым назначат взрывотехнические экспертизы. Также идет работа со свидетелями, изучаются записи с камер видеонаблюдения, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего. В правоохранительных органах подчеркнули, что дадут правовую оценку действиям украинских боевиков, которые намеренно атаковали гражданские объекты в Чувашии для устрашения населения. Почему нельзя снимать и выкладывать моменты атаки БПЛА Пока идет следствие, жителям Чебоксар напомнили о важных правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не оказать случайную помощь ВСУ. «Любая съемка работы систем ПВО, пролета или падения беспилотных аппаратов, а также размещение таких материалов в Сети — это прямая помощь противнику», — написал Николаев. Он подчеркнул, что подобные публикации создают риски для безопасности граждан и стратегических объектов и строго запрещены.