ВСУ при атаке на Чебоксары применили крылатые ракеты и минимум 8 БПЛА

При массированной атаке на Чебоксары ВСУ выпустили по городу крылатые ракеты и минимум восемь беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Утром 5 мая украинские вооруженные формирования произвели массированную атаку, задействовав крылатые ракеты и не менее восьми беспилотных летательных аппаратов», — указали в ведомстве.

В СК подчеркнули, что завели уголовное дело о теракте. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия.

«Изъяты фрагменты беспилотных летательных аппаратов и иных боеприпасов, по которым будут назначены взрывотехнические экспертизы», — добавили в пресс-службе.

Специалисты работают со свидетелями и анализируют данные с камер видеонаблюдения.

По последним данным, жертвами атаки стали два человека. Пострадали более 30.