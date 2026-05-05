Два человека погибли и 32 пострадали при атаке БПЛА на Чебоксары

В Чувашии ввели региональный режим ЧС после атаки БПЛА на Чебоксары

При атаке украинских беспилотников на Чебоксары погибли два человека, еще 32 пострадали. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев .

«Сегодня Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом — самой масштабной атакой вражеских ВСУ. К глубокой скорби, двое мирных жителей погибли. Приношу искренние соболезнования их родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», — сказал он.

БПЛА повредили 28 многоквартирных домов, где живут 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции — находиться там стало опасно. Для жителей поврежденных домов открыли три пункта временного размещения и подготовили места в общежитиях.

Большинство раненых уже отправились домой, часть осталась в стационаре под присмотром врачей.

Глава республики принял решение ввести режим ЧС регионального характера, чтобы быстро собрать все ресурсы для помощи людям.

Накануне беспилотники неоднократно атаковали регион: повредили здание и ранили людей.