Два человека погибли и 32 пострадали при атаке БПЛА на Чебоксары
В Чувашии ввели региональный режим ЧС после атаки БПЛА на Чебоксары
При атаке украинских беспилотников на Чебоксары погибли два человека, еще 32 пострадали. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
«Сегодня Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом — самой масштабной атакой вражеских ВСУ. К глубокой скорби, двое мирных жителей погибли. Приношу искренние соболезнования их родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», — сказал он.
БПЛА повредили 28 многоквартирных домов, где живут 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции — находиться там стало опасно. Для жителей поврежденных домов открыли три пункта временного размещения и подготовили места в общежитиях.
Большинство раненых уже отправились домой, часть осталась в стационаре под присмотром врачей.
Глава республики принял решение ввести режим ЧС регионального характера, чтобы быстро собрать все ресурсы для помощи людям.
Накануне беспилотники неоднократно атаковали регион: повредили здание и ранили людей.