Российский боец эвакуировал более 100 раненых под вражеским огнем

Минобороны: боец Метельский спас более 100 раненых сослуживцев под огнем

Старший сержант Павел Метельский спас более 100 раненых сослуживцев во время эвакуации под вражеским огнем на передовой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Старший водитель-радиотелефонист мотострелкового батальона выполнял боевую задачу по подвозу штурмовых групп и продовольствия. Ему также поручили эвакуацию раненых с линии боевого соприкосновения.

«Несмотря на артиллерийские и танковые обстрелы, а также атаки БПЛА со стороны противника, вывез из-под вражеского обстрела и эвакуировал в госпиталь более 100 раненых сослуживцев», — рассказали в военном ведомстве.

Благодаря решительным и мужественным действиям старшего сержанта удалось спасти жизни российских военнослужащих. Всех раненых эвакуировали в госпиталь для оказания медицинской помощи.

Ранее калининградский боец в одиночку 17 часов вел бой против 12 украинских разведчиков в зоне специальной военной операции. Он прикрывал отход своих сослуживцев.