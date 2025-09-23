Прилетели с Западной Украины. Москву и область атаковали FP-1: что это за дроны
Со вчерашнего вечера в Московском регионе сбили уже 44 беспилотника. Атаковать столицу и область пытаются дронами типа FP-1 с поражающими элементами. По предварительным данным, запускали БПЛА с Западной Украины.
ВСУ применили новую тактику при запуске дронов
О том, что летевшие на Москву беспилотники запускали из Львовской и Ровенской областей, узнал Shot. По информации Telegram-канала, дроны летели небольшими группами — по два-четыре, хотя ранее ВСУ применяли другую тактику и запускали сразу по 10 БПЛА.
По последним данным, с вечера 22 сентября в столичном регионе сбили уже 44 дрона.
Также известно, что совершить налет на Москву ВСУ пытались с помощью дронов типа FP-1 с поражающими элементами. С их помощью ВСУ совершили массированные атаки на объекты топливно-энергетического комплекса в январе и марте нынешнего года.
Главные особенности этих беспилотников — в их сниженной массе и удешевленной конструкции.
Дрон FP-1 — максимально облегченный БПЛА
Минувшей весной фрагменты FP-1 находили в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях. ВСУ неоднократно применяли БПЛА этого типа против России, отмечала «Газета.Ru».
По словам главного редактора журнала «Беспилотная авиация» Дениса Федутинова, дрон представляет собой летательный аппарат самолетного типа, выполненный по двухбалочной схеме. У него высокорасположенное прямое крыло и хвостовое оперение в виде перевернутой «V».
За мощность беспилотника отвечает один двухцилиндровый двигатель внутреннего сгорания, который приводит в движение двухлопастный толкающий винт постоянного шага. Осколочно-фугасная боевая часть FP-1 весит до 60 килограммов.
Предположительно, установленный на дроне двигатель относится к линейке немецкого производителя 3W Modellmotoren, который специализируется на двигателях внутреннего сгорания для управляемых авиамоделей.
Главред «Беспилотной авиации» обратил внимание на фрагменты крыла БПЛА — силовые элементы в легком наполнителе типа пенопласта, который сверху покрыт пленкой.
Разработчики, очевидно, стремились создать максимально облегченную машину, где масса платформы была бы минимальна по сравнению с массой топлива и боевой части.
Денис Федутинов
главный редактор журнала «Беспилотная авиация»
Полет в один конец
По словам эксперта, украинские инженеры использовали ряд максимально упрощенных решений при создании FP-1, например, уменьшали количество управляющих поверхностей. Это говорит о стремлении создать максимально удешевленную конструкцию БПЛА.
«То есть разработчики отчасти пожертвовали управляемостью, но несколько снизили массу и стоимость аппарата», — отметил специалист.
Федутинов добавил, что это может объясняться спецификой использования подобных дронов: их применяют в режиме «камикадзе» — при полетах в один конец.