Прилетели с Западной Украины. Москву и область атаковали FP-1: что это за дроны

Со вчерашнего вечера в Московском регионе сбили уже 44 беспилотника. Атаковать столицу и область пытаются дронами типа FP-1 с поражающими элементами. По предварительным данным, запускали БПЛА с Западной Украины.

ВСУ применили новую тактику при запуске дронов

О том, что летевшие на Москву беспилотники запускали из Львовской и Ровенской областей, узнал Shot. По информации Telegram-канала, дроны летели небольшими группами — по два-четыре, хотя ранее ВСУ применяли другую тактику и запускали сразу по 10 БПЛА.

По последним данным, с вечера 22 сентября в столичном регионе сбили уже 44 дрона.

Также известно, что совершить налет на Москву ВСУ пытались с помощью дронов типа FP-1 с поражающими элементами. С их помощью ВСУ совершили массированные атаки на объекты топливно-энергетического комплекса в январе и марте нынешнего года.

Главные особенности этих беспилотников — в их сниженной массе и удешевленной конструкции.