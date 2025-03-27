ВСУ начали применять новый ударный беспилотник FP-1 при атаках на Россию

ВСУ атаковали регионы России с помощью нового ударного беспилотника FP-1. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Обломки дрона, который несет осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой до 60 килограммов, нашли после массированных атак на российские территории. Их обнаружили в Саратовской, Московской, Калужской, Тульской и Воронежской областях.

По предварительной информации, при изготовлении БПЛА применяются иностранные запчасти, поскольку на двигателях была указана страна-производитель — Германия.

Помимо FP-1, удалось обнаружить обломки беспилотников PD-2, «Лютый» и аппаратов кустарного типа.

В ночь на 24 марта средства противовоздушной обороны уничтожили 227 украинских дронов в небе над Россией. Также ВС России уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.